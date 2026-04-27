Há oportunidades de trabalho que oferecem benefícios como vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte - Reprodução

Há oportunidades de trabalho que oferecem benefícios como vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporteReprodução

Publicado 27/04/2026 18:13

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 5.644 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE





Há oportunidades para diversas funções. Para o público em geral, destacam-se 35 vagas para cozinheiro, 25 para confeiteiro e 11 para cozinheira. Para o público PCD, existem 30 postos abertos para operador intermitente, 15 para empacotador e 4 para mecânico de refrigeração. Para candidatos sem experiência, existem 2.072 vagas disponíveis, 21 são para a função de chapeiro, outras 20 para saladeiro e o mesmo número para lavador de pratos.



Para quem busca por estágio, há 41 postos abertos, sendo 16 para estudantes de gastronomia, 8 para quem estuda administração e 2 para aqueles que cursam gestão de recursos humanos, entre outras faculdades.



A relação, na íntegra, das vagas de trabalho existentes na cidade, pode ser acessada no A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), está com 2.688 vagas de trabalho na última semana de abril. Destas, 2.279 são destinadas ao público em geral e 409 para pessoas com deficiência. Há também postos de trabalho para pessoas sem experiência, além de oportunidades de estágio para estudantes de vários cursos.Há oportunidades para diversas funções. Para o público em geral, destacam-se 35 vagas para cozinheiro, 25 para confeiteiro e 11 para cozinheira. Para o público PCD, existem 30 postos abertos para operador intermitente, 15 para empacotador e 4 para mecânico de refrigeração. Para candidatos sem experiência, existem 2.072 vagas disponíveis, 21 são para a função de chapeiro, outras 20 para saladeiro e o mesmo número para lavador de pratos.Para quem busca por estágio, há 41 postos abertos, sendo 16 para estudantes de gastronomia, 8 para quem estuda administração e 2 para aqueles que cursam gestão de recursos humanos, entre outras faculdades.A relação, na íntegra, das vagas de trabalho existentes na cidade, pode ser acessada no site

Para aqueles que desejam entregar o currículo, procure o atendimento presencial mais próximo a partir do site, e aqueles que preferirem realizar o cadastro on-line, deve acessar o link

Setrab



A Secretaria de Trabalho e Renda oferece, esta semana, 2.790 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.183 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.607 vagas: 192 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.415 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).



Na Região Metropolitana, a remuneração pode chegar a R$ 6.484 para as funções de encarregado de obras, no município de Belford Roxo, e vidraceiro colocador de vidros, na região da Taquara, em Jacarepaguá. Ainda em Belford Roxo, há vagas para assentador de manilha, bombeiro hidráulico, operador de escavadeira, operador de rolo compactador e pedreiro, com salários de dois a três mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863).



Para pessoas com deficiência (PcD), há 202 oportunidades, em diferentes regiões, entre aplicador de asfalto, carpinteiro, empacotador à mão, operador de caixa, repositor de mercadorias e servente de obras. A remuneração varia de um a dois salários mínimos.



Na Região Serrana, todas as 59 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como as de auxiliar geral de conservação de vias permanentes, auxiliar técnico eletrônico, caseiro e motorista de caminhão. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 232 oportunidades, tais como eletricista de manutenção industrial, instalador de antenas de TV, médico clínico geral, médico ortopedista, motorista de caminhão, operador de equipamentos pesados, técnico em eletromecânica, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site

Fiocruz



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está com inscrições abertas para 166 vagas na modalidade de estágio não obrigatório sendo 10 vagas de nível médio, 153 vagas graduação e 3 vagas para pós-graduação em diversas cidades do Brasil. Somente no Rio de Janeiro, são 129 oportunidades As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de maio, exclusivamente pelo link

A jornada de atividades poderá ser de 20 horas semanais (4h/dia) ou 30 horas semanais (6h/dia). A relação dos cursos está no edital e o valor da bolsa-auxílio que variam de R$ 651,31 a R$ 2.231,39 dependendo da carga horária e o nível de especialização.