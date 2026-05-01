Iniciativa funcionará como uma plataforma de empregabilidade - Divulgação

Iniciativa funcionará como uma plataforma de empregabilidadeDivulgação

Publicado 01/05/2026 12:03 | Atualizado 01/05/2026 12:22

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SececRJ) lança, nesta sexta-feira (1º), o programa Emprega Cultura RJ, com o objetivo de impulsionar empregos na economia criativa do estado. A iniciativa funcionará como uma plataforma de empregabilidade, auxiliando os empreendedores e os trabalhadores da cultura.



Criado pelo governo fluminense o novo programa foi inspirado na Agência do Trabalhador do Paraná, que inclui espaços presenciais para cadastro de currículos e orientação profissional para esses trabalhadores.



Já o Emprega Cultura RJ está iniciando na versão digital, onde qualquer trabalhador da economia criativa pode se cadastrar. Isso significa artistas (atrizes e atores, músicos, diretores), mas também técnicos, como operador de som, de projeção, maquiadores, técnico de iluminação, entre outros.



A superintendente de Economia Criativa da SececRJ, Luiza Borges, disse à Agência Brasil que quando se fala em economia criativa, além das artes (teatro, dança, música, cinema etc), está se falando também sobre gastronomia, design, moda, arquitetura e criação de softwares. “Tudo isso está englobado dentro da economia criativa”.



Empresas

No Emprega Cultura RJ, as empresas também vão se cadastrar.



“A gente vai checar a existência, a veracidade daquelas informações recebidas para não ter vaga falsa ou qualquer tipo de golpe, e vai mandar para essas empresas o cadastro de vagas. A partir do momento que a empresa cadastrar essas vagas, a gente envia para ela os currículos que melhor se adequem ao perfil que elas estão procurando, como se fosse um site de vagas”, informou Luiza.



A diferença de outros sites semelhantes é que este é público e gratuito, tanto para a empresa, como para o trabalhador do estado. Além disso, é focado em economia criativa.



“Hoje uma empresa de pequeno e médio porte, por exemplo, gastaria um dinheiro grande para fazer uma contratação através de uma plataforma dessas, porque todas são pagas. E para uma produtora que tem só um projeto a cada seis meses, não faria sentido fazer um contrato de um ano com uma plataforma desse tipo”.



No Emprega Cultura, haverá um banco de talentos público e gratuito para as empresas e os empreendedores da economia criativa poderem acessar. De acordo com as vagas que eles elencarem, a SececRJ mandará a lista de trabalhadores que poderão preencher esses postos.



A superintendente esclareceu que há cerca de um mês a plataforma do Emprega Cultura está rodando em versão teste e já contabiliza 62 currículos e nove cadastrados.



Mapeamento

Nessa sexta-feira (1º), o programa será lançado oficialmente no site da secretaria. A plataforma está alinhada com a Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura (MinC), que foi extinta há algum tempo e reestruturada em julho do ano passado.



O ministério está lançando uma política chamada Brasil Criativo. E um dos pilares é pensar em empregabilidade.



“É o trabalhador da cultura, suas dificuldades, suas potencialidades, enfim. Então, a gente está fazendo isso de forma alinhada, porque não tem um mapeamento estadual desses trabalhadores da economia criativa”.



“Mas, para a gente, funciona também como um grande mapeamento desses trabalhadores e das empresas do estado que lidam com a economia criativa”. Segundo destacou Luiza Borges, a ideia é que isso gere uma inteligência para a SececRJ construir políticas públicas mais efetivas.



Como as leis de incentivo à cultura também são uma fonte de renda e de trabalho para a população, a meta é conseguir ter esse mapeamento com mais clareza, até para poder identificar quais são os gargalos e as deficiências do setor.



“A gente tem aqui dentro da secretaria a Escola de Cultura, que dá treinamento para gestores da cultura. Se a gente consegue definir que existe demanda de um tipo de profissional no audiovisual e não tem muitas pessoas com essa formação, a gente pode dialogar com o Sebrae, por exemplo, para construir um curso focado nessa demanda do mercado e na ausência desse profissional”. O mapeamento permitirá também esse tipo de análise e de proposta.



Cadeia produtiva