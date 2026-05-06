Ao todo, são 30 vagas para o Campus Humaitá II e 10 vagas para o Campus São Cristóvão II - Reprodução / Google Street View

Ao todo, são 30 vagas para o Campus Humaitá II e 10 vagas para o Campus São Cristóvão IIReprodução / Google Street View

Publicado 06/05/2026 11:29

O Colégio Pedro II abriu inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes no Programa Partiu IF, iniciativa voltada a estudantes da rede pública de ensino que estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental. Ao todo, são 30 vagas para o Campus Humaitá II e 10 vagas para o Campus São Cristóvão II.

As inscrições devem ser realizadas de 5 a 17 de maio, por meio de formulário eletrônico . O curso terá carga horária total de 320 horas, com aulas e atividades distribuídas ao longo de 2026. As turmas serão ofertadas em dias e horários definidos no edital . Os estudantes que obtiverem frequência mínima de 75% receberão certificado de conclusão.

O Partiu IF terá conteúdos referentes às áreas de Português, Matemática e Ciências da Natureza, alinhados ao 9º ano. Também será oferecida uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 200, condicionada ao comparecimento mínimo de 75% nas atividades.

O projeto tem como objetivo promover a igualdade de oportunidades de acesso à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, oferecendo formação complementar nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza. As atividades são estruturadas para fortalecer a base educacional dos estudantes e apoiar a transição para o Ensino Médio.

Cronograma

Inscrições: 05 a 17/05/2026

Divulgação da análise preliminar: 19/05/2026

Sorteio e resultado final: 26/05/2026

Matrículas: 28 a 30/05/2026

Resultado



Todas as etapas e resultados serão divulgados exclusivamente na Todas as etapas e resultados serão divulgados exclusivamente na página do Programa no site do Colégio Pedro II