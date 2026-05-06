O Colégio Pedro II abriu inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes no Programa Partiu IF, iniciativa voltada a estudantes da rede pública de ensino que estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental. Ao todo, são 30 vagas para o Campus Humaitá II e 10 vagas para o Campus São Cristóvão II.
As inscrições devem ser realizadas de 5 a 17 de maio, por meio de formulário eletrônico. O curso terá carga horária total de 320 horas, com aulas e atividades distribuídas ao longo de 2026. As turmas serão ofertadas em dias e horários definidos no edital. Os estudantes que obtiverem frequência mínima de 75% receberão certificado de conclusão.
O Partiu IF terá conteúdos referentes às áreas de Português, Matemática e Ciências da Natureza, alinhados ao 9º ano. Também será oferecida uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 200, condicionada ao comparecimento mínimo de 75% nas atividades.
O projeto tem como objetivo promover a igualdade de oportunidades de acesso à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, oferecendo formação complementar nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza. As atividades são estruturadas para fortalecer a base educacional dos estudantes e apoiar a transição para o Ensino Médio.
Cronograma
Inscrições: 05 a 17/05/2026 Divulgação da análise preliminar: 19/05/2026 Sorteio e resultado final: 26/05/2026 Matrículas: 28 a 30/05/2026
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