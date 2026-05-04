Rio de Janeiro oferece diversas vagas para cariocas que buscam por novas oportunidades de emprego - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio de Janeiro oferece diversas vagas para cariocas que buscam por novas oportunidades de empregoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/05/2026 18:02

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 6.376 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.



Confira:



SMTE







Das oportunidades destinadas ao público geral, 15 são para motorista de caminhão (Baú), 11 para cozinheira e 10 para açougueiro. Para pessoas com deficiência, os destaques reservados são 50 postos abertos destinados a atendente, 48 voltados para atendente de loja e 15 referentes à função de ajudante geral.



Quem não tem experiência pode contar com 30 oportunidades para a vagas de farmacêutico, outras 30 para atendente de lanchonete (restaurante) e existem, ainda, 25 vagas abertas para mecânico de bicicletas.



Estudantes de vários cursos superiores também têm ofertas de estágio, com destaque para os cursos de administração, pedagogia e ciência da computação, para os quais estão sendo disponibilizadas, 8, 4 e 2 vagas, respectivamente, do total de 41 postos vagos existentes.



As vagas para todos os perfis de público estão distribuídas por vários bairros da cidade e disponíveis para consulta no A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda está com 2.710 oportunidades de emprego abertas em inúmeros bairros da cidade. Do total, são 2.321 vagas oferecidas para o público em gera e 389 são reservadas para o público PCD. Também há vagas para aqueles que não têm experiência ou estão em busca de estágio.Das oportunidades destinadas ao público geral, 15 são para motorista de caminhão (Baú), 11 para cozinheira e 10 para açougueiro. Para pessoas com deficiência, os destaques reservados são 50 postos abertos destinados a atendente, 48 voltados para atendente de loja e 15 referentes à função de ajudante geral.Quem não tem experiência pode contar com 30 oportunidades para a vagas de farmacêutico, outras 30 para atendente de lanchonete (restaurante) e existem, ainda, 25 vagas abertas para mecânico de bicicletas.Estudantes de vários cursos superiores também têm ofertas de estágio, com destaque para os cursos de administração, pedagogia e ciência da computação, para os quais estão sendo disponibilizadas, 8, 4 e 2 vagas, respectivamente, do total de 41 postos vagos existentes.As vagas para todos os perfis de público estão distribuídas por vários bairros da cidade e disponíveis para consulta no link

Setrab

Secretaria de Trabalho e Renda, oferece 1.583 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

Região Metropolitana os salários chegam a quatro mínimos (R$ 6.484) para a função de encarregado de obras, no município de Belford Roxo. Na mesma região, existem, ainda, opções para assentador de manilha, bombeiro hidráulico, cozinheiro de restaurante, motorista de caminhão pipa, operador de escavadeira, operador de rolo compactador e pedreiro, com salários de dois a três mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863). Há, ainda, 89 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), e a remuneração varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).



Na Região dos Lagos, há 54 vagas para a função de auxiliar de limpeza, com salários de até dois mínimos. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 210 oportunidades, tais como atendente de farmácia, auxiliar de cozinha, médico clínico geral e cozinheiro geral, com diferentes níveis de escolaridade e salários. Na região Serrana, as 121 ofertas de emprego estão distribuídas em diferentes bairros da cidade de Teresópolis.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no Naos salários chegam a quatro mínimos (R$ 6.484) para a função de encarregado de obras, no município de Belford Roxo. Na mesma região, existem, ainda, opções para assentador de manilha, bombeiro hidráulico, cozinheiro de restaurante, motorista de caminhão pipa, operador de escavadeira, operador de rolo compactador e pedreiro, com salários de dois a três mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863). Há, ainda, 89 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), e a remuneração varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).Na, há 54 vagas para a função de auxiliar de limpeza, com salários de até dois mínimos. Já no, a captação de vagas reuniu 210 oportunidades, tais como atendente de farmácia, auxiliar de cozinha, médico clínico geral e cozinheiro geral, com diferentes níveis de escolaridade e salários. Na região Serrana, as 121 ofertas de emprego estão distribuídas em diferentes bairros da cidade de Teresópolis.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site

CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.415 oportunidades, sendo 722 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site.







Mantenha seu cadastro atualizado e verifique as vagas no site . O CIEE Rio recruta Pessoas com Deficiência, interessados devem enviar currículo para programapcd@cieerj.org.br

No Rio de Janeiro, são 443 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (173), Arquitetura e Urbanismo (12), Comunicação (13), Construção Civil (10), Contabilidade (32), Design (13), Direito (66), Economia (1), Elétrica-Eletrônica (3), Engenharia de Produção (4), Farmácia (1), Financeiro (1), Fisioterapia (2), Gastronomia (5), Indústria (1), Informática (11), Licenciatura (1), Marketing (5), Pedagogia (42), Psicologia (3), Química (1), Recursos Humanos (1), Secretariado (1), Segurança (11), Serviço Social (1), Técnico em Estética (2), Telecomunicações (1) e Turismo e Hotelaria (2).



Em Barra Mansa, são 19 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (11), Direito (2), Informática (2), Marketing (3) e Produção Mecânica (1).



Em Resende, são 20 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Comunicação (1) e Pedagogia (16).



Em Campos, são 25 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (6), Biblioteconomia e Arquivologia (4), Direito (2), Educação Física (1), Enfermagem (4), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1), Informática (3), Nutrição (1), Pedagogia (1) e Psicologia (1).



Em Macaé, são 36 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (20), Direito (2), Gastronomia (4), Pedagogia (9) e Psicologia (1).



Em Niterói, são 60 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (22), Construção Civil (2), Contabilidade (7), Direito (5), Enfermagem (1), Engenharia de Produção (2), Gastronomia (1), Marketing (2), Pedagogia (17) e Veterinária (1).



Em Nova Friburgo, são 23 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (12), Biomedicina (1), Construção Civil (2), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Pedagogia (6).



Em Nova Iguaçu, são 34 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (14), Comunicação (6), Contabilidade (1), Direito (4), Informática (3) e Pedagogia (6).



Em Duque de Caxias, são 14 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (5), Comunicação (1), Construção Civil (4), Direito (1) e Pedagogia (3).



Em Petrópolis, são 53 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Comunicação (2), Direito (3), Geociências (1), Pedagogia (37) e Recursos Humanos (2).



Em Três Rios, são 4 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3) e Marketing (1).



Em Teresópolis, são 15 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (4), Direito (2), Informática (1), Pedagogia (7) e Psicologia (1).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 693 vagas.



No Rio de Janeiro, são 351 vagas distribuídas entre Aprendiz (178), Ensino Médio (143), Técnico em Administração (13), Técnico em Construção Civil (1), Técnico em Design (1), Técnico em Elétrica-Eletrônica (4), Técnico em Informática (1), Técnico em Mecânica (7), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Química (1) e Técnico em Saúde (1).



Em Barra Mansa, são 39 vagas distribuídas entre Aprendiz (20), Ensino Médio (17), Técnico em Administração (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Resende, são 6 vagas distribuídas entre Aprendiz (3) e Ensino Médio (3).



Em Campos, são 47 vagas distribuídas entre Aprendiz (17), Ensino Médio (22), Técnico em Agropecuária (1), Técnico em Informática (1), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Saúde (5).



Em Macaé, são 65 vagas distribuídas entre Aprendiz (49), Ensino Médio (9), Técnico em Administração (2), Técnico em Mecânica (2) e Técnico em Transportes (3).



Em Niterói, são 80 vagas distribuídas entre Aprendiz (27), Ensino Médio (49), Técnico em Administração (1), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2) e Técnico em Mecânica (1).



Em Nova Friburgo, são 23 vagas distribuídas entre Aprendiz (6), Ensino Médio (16) e Técnico em Saúde (1).



Em Nova Iguaçu, são 44 vagas distribuídas entre Aprendiz (11), Ensino Médio (26), Técnico em Administração (3), Técnico em Saúde (3) e Técnico em Segurança (1).



Em Duque de Caxias, são 9 vagas distribuídas entre Ensino Médio (4), Técnico em Administração (1), Técnico em Comunicação (1), Técnico em Elétrica-Eletrônica (1) e Técnico em Segurança (2).



Em Petrópolis, são 19 vagas distribuídas entre Aprendiz (12) e Ensino Médio (7).



Em Três Rios, são 6 vagas distribuídas entre Ensino Médio (4), Técnico em Design (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Teresópolis, são 4 vagas distribuídas entre Aprendiz (2) e Ensino Médio (2).

Mudes







As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (37), ciências contábeis (14) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 14 vagas.



No otal, são 9 vagas para estágio no Ensino Médio e 32 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 41 vagas. Sendo técnico em administração (12) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 15 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (7) e superior (7).



Para se candidatar, basta acessar o A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 107 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (37), ciências contábeis (14) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 14 vagas.No otal, são 9 vagas para estágio no Ensino Médio e 32 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 41 vagas. Sendo técnico em administração (12) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.As vagas para contratação CLT somam 15 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (7) e superior (7).Para se candidatar, basta acessar o site

Prezunic

A rede de supermercados Prezunic promove um mutirão de empregos com 300 vagas efetivas para atuação nas zonas Sul, Norte e Oeste do Rio de Janeiro. O processo seletivo acontece nesta quarta-feira, dia 6 de maio, na unidade Benfica, a partir das 8h30.



As oportunidades são para operador de supermercado, operador de perecíveis, fiscal de prevenção de perdas, padeiro e açougueiro. Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo.



Entre os benefícios oferecidos estão alimentação no local, assistência médica e odontológica, desconto em compras nas lojas, seguro de vida, participação nos lucros e resultados (PLR) e convênios diversos.

Os candidatos devem comparecer ao local com documentos pessoais (RG e CPF), carteira de trabalho, que pode ser física ou digital, e currículo impresso. Ao todo, serão distribuídas 400 senhas para atendimento. O Prezunic Benfica é situado na Avenida Dom Helder Câmara, 105.

Durão, Almeida & Pontes Advogados Associados