Iniciativa busca ampliar a presença feminina em um setor em expansão - Reprodução/ internet

Iniciativa busca ampliar a presença feminina em um setor em expansãoReprodução/ internet

Publicado 06/05/2026 08:34

Estão abertas as inscrições para a nova edição do programa "Mulher Digital", iniciativa da Junior Achievement Américas que oferece bolsas integrais e on-line de formação em cibersegurança para mulheres jovens interessadas em ingressar no setor de tecnologia. A iniciativa é gratuita e as vagas são limitadas. As inscrições podem se candidatar pela internet

Voltado para mulheres de 18 a 29 anos, o programa oferece capacitação técnica em aulas virtuais, com certificação internacional, além de desenvolvimento de habilidades interpessoais, como liderança, comunicação e trabalho em equipe. As participantes também recebem mentorias e apoio para inserção no mercado de trabalho.

A iniciativa busca ampliar a presença feminina em um setor em expansão e conta com parceria da Kyndryl Foundation, além do apoio de empresas como Lenovo Foundation, Accenture, Cisco, Delta e Valvoline.

Segundo a Junior Achievement, desde a chegada do programa ao Brasil, no ano passado, mais de 240 mulheres já foram impactadas no país. Em toda a América Latina, o projeto soma mais de 5,2 mil participantes, além de mais de 2,5 mil certificações emitidas e 1,6 mil mulheres empregadas, muitas delas em funções ligadas à tecnologia.