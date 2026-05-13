Colégio Estadual José Leite Lopes abrigará dois dos cursos técnicos oferecidos em parceria com o Senai - Marcos Porto/Arquivo O Dia

Colégio Estadual José Leite Lopes abrigará dois dos cursos técnicos oferecidos em parceria com o SenaiMarcos Porto/Arquivo O Dia

Publicado 13/05/2026 16:42

Com foco na ampliação das oportunidades para jovens da rede pública e na aproximação entre educação e mercado de trabalho, a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro firmou nesta quarta-feira, 13, parceria com o Senai para ampliar a oferta de cursos técnicos gratuitos para estudantes do Ensino Médio da rede estadual. Serão ofertadas aproximadamente 400 vagas, em cinco escolas da Tijuca, São Gonçalo, Itatiaia e Barra Mansa.

Voltada para áreas estratégicas e com alta demanda no mercado de trabalho, a iniciativa oferecerá cursos como Programação de Jogos Digitais, Eletrotécnica, Panificação e Multimídia, ampliando as possibilidades de qualificação profissional para os jovens da rede estadual.

Além da qualificação profissional, a parceria busca incentivar a permanência dos jovens na escola, utilizando inovação, tecnologia, indústria e economia criativa como ferramentas para ampliar perspectivas de futuro e desenvolvimento social.

O projeto permitirá que os estudantes tenham acesso à formação técnica, experiências práticas e preparação para diferentes áreas de atuação profissional.

As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:

- Ciep 488 Ezequiel Freire, em Itatiaia – Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais (1 turma / 36 alunos);

- Ciep 493 Professora Antonieta Salinas de Castro, em Barra Mansa – Curso Técnico em Eletrotécnica (2 turmas / 72 alunos);

- Colégio Estadual Comendador Valentim dos Diniz (Nata), em São Gonçalo – Curso Técnico em Panificação (3 turmas / 108 alunos);

- Colégio Estadual José Leite Lopes, na Tijuca – Curso Técnico em Multimídia (3 turmas / 108 alunos);

- Colégio Estadual José Leite Lopes, na Tijuca – Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais (2 turmas / 72 alunos).