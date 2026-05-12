Inscrições para o curso de auxiliar de cozinha vão até o dia 23 - Divulgação

Inscrições para o curso de auxiliar de cozinha vão até o dia 23Divulgação

Publicado 12/05/2026 14:57

A ONG Crescer, em parceria com o Sindicatos de Bares em Restaurantes (SindRio), abriu 20 vagas para o curso gratuiro de auxiliar de cozinha. As aulas acontecerão entre 2 de junho e 11 de agosto, às terças e sextas-feiras pela manhã, na sede da entidade patronal, na Praça Olavo Bilac 28, 17º andar, no Centro.

Os interessados podem se inscrever até o dia 23. Os formulários estão disponíveis no perfil de Instagram da ONG (@crescer.idm). Haverá um processo de seleção com análise do formulário e entrevista social. As vagas são destinadas a homens e mulheres moradores de comunidades cariocas.

A ONG Crescer, fundada em 2023, é um dos projetos do Instituto David Miranda.