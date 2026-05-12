Inscrições para o curso de auxiliar de cozinha vão até o dia 23Divulgação
ONG oferece curso gratuito para auxiliar de cozinha
Aulas acontecerão entre os dias 2 de junho e 11 de agosto
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Naves do Conhecimento oferecem mais de 6 mil vagas em cursos em maio
Capacitações incluem inteligência artificial, manutenção de celulares, criação de conteúdo e mídias sociais nas zonas Norte e Oeste do Rio
Sebrae Rio abre 65 vagas para programa de internacionalização de pequenos negócios
ProGlobal é voltado para empreendedores dos setores de Moda e Alimentos e Bebidas
Fundação realizará evento com mais de 350 vagas de emprego e estágio no Rio
Ação gratuita será realizada no Terminal Gentileza
Rio começa a semana com mais de 5 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
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