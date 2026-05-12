São mais de 6 mil vagas para cursos gratuitos no RioDivulgação
Naves do Conhecimento oferecem mais de 6 mil vagas em cursos em maio
Capacitações incluem inteligência artificial, manutenção de celulares, criação de conteúdo e mídias sociais nas zonas Norte e Oeste do Rio
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Sebrae Rio abre 65 vagas para programa de internacionalização de pequenos negócios
ProGlobal é voltado para empreendedores dos setores de Moda e Alimentos e Bebidas
Fundação realizará evento com mais de 350 vagas de emprego e estágio no Rio
Ação gratuita será realizada no Terminal Gentileza
Rio começa a semana com mais de 5 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Capes abre inscrições para formação nos EUA de professores de inglês
Curso intensivo de seis semanas é voltado a docentes da rede pública
Mais de mil professores da rede estadual são convocados em processo de migração da carga horária
Docentes devem se apresentar nas respectivas diretorias regionais
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