São mais de 6 mil vagas para cursos gratuitos no Rio - Divulgação

São mais de 6 mil vagas para cursos gratuitos no RioDivulgação

Publicado 12/05/2026 12:15 | Atualizado 12/05/2026 12:22

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio está com 6.108 vagas abertas para cursos gratuitos nas 12 Naves do Conhecimento localizadas nas zonas Norte e Oeste. A programação de maio inclui cursos, oficinas, palestras e eventos voltados à capacitação tecnológica e profissional da população.

Entre os cursos disponíveis estão Canva para Mídias Sociais: Design e Criatividade, Manutenção e Reparo de Softwares de Celulares e Fundamentos do Smartphone. Também há formações realizadas em parceria com o Senac, como Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade, IA para Vendas, IA para Redes Sociais e Office com IA.

As unidades também oferecem oficinas práticas, como Introdução ao E-sports e Técnicas de Montagem e Edição de Vídeo para Criadores de Conteúdo. Já as palestras abordam temas como combate à desinformação e registro de marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Além das capacitações, os espaços promovem atividades culturais e educativas. Um dos destaques da programação é o Cine Nave, iniciativa que busca democratizar o acesso ao audiovisual com sessões gratuitas e abertas ao público.

Na edição de maio, a unidade Nova Brasília exibirá o filme "Terra dos Sonhos", que acompanha a aventura de uma jovem órfã em busca de uma pérola mágica capaz de realizar desejos. A sessão acontecerá no dia 30, das 13h30 às 16h30.