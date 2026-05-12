Sebrae subsidia 95% do valor do programa - Divulgação

Sebrae subsidia 95% do valor do programaDivulgação

Publicado 12/05/2026 09:30 | Atualizado 12/05/2026 09:31

O Sebrae Rio está com inscrições abertas para o ProGlobal, programa de internacionalização voltado a pequenos negócios dos setores de Moda e de Alimentos e Bebidas. Ao todo, são oferecidas 65 vagas para empreendedores interessados em expandir suas marcas para o mercado internacional. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de maio pela internet

Neste ano, o programa foi dividido em duas frentes para atender de forma mais específica empresas dos segmentos contemplados. A iniciativa oferece capacitação estratégica para exportação e importação, além de orientação sobre legislação, parcerias comerciais, canais globais e rodadas de negócios.



O ProGlobal busca aproveitar a crescente demanda internacional por produtos brasileiros ligados à identidade cultural, design autoral e sustentabilidade. O Sebrae subsidia 95% do valor do programa, e o empreendedor paga R$ 1.500, podendo parcelar em até 12 vezes.



Os participantes terão acesso a uma trilha de conhecimento ao longo de sete meses, com atividades presenciais e on-line. O início das atividades está previsto para maio.

"O nosso programa é um diferencial para quem empreende e decide dar um passo tão importante quanto exportar ou importar. Muitos questionamentos tomam conta da cabeça do empreendedor. São legislações diferentes e diferenças culturais. O empreendedor não pode errar. Por isso acompanhamos o processo de internacionalização e ajudamos a tomar as melhores decisões de mercado para a sua empresa", afirma Claudine Bichara, gerente de Negócios Internacionais do Sebrae Rio.



Segundo o Governo Federal, o Brasil registrou recorde histórico nas exportações em 2025, movimentando cerca de US$ 9 bilhões, com crescimento de 5,7% em volume. Os pequenos negócios representaram 40% dos exportadores nacionais.