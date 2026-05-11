Vagas são destinadas para o ensino médio, jovem aprendiz, CLT, técnico e estágio - Reprodução

Vagas são destinadas para o ensino médio, jovem aprendiz, CLT, técnico e estágioReprodução

Publicado 11/05/2026 18:16

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 5.159 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:



SMTE





Das 1.362 vagas abertas para o público em geral, 10 estão sendo oferecidas para copeira, 1 para caseiro e 1 para secretária residencial, entre tantas outras vagas disponíveis.



Para quem está em busca de trabalho e ainda não tem experiência, existem 1.000 vagas para operador de teleatendimento receptivo, 30 postos abertos para auxiliar de cozinha e outros 30 para farmacêutico.



Também estão sendo oferecidos estágios em várias áreas como direito, arquitetura, engenharia e psicologia, entre outras, totalizando 41 postos abertos para estudantes de 10 carreiras.



Já para as pessoas com deficiência, há vagas de trabalho para vários perfis: são 3 vagas para almoxarife, 2 para operador de caixa e 1 para quem pretende trabalhar como pedagoga, entre outras tantas chances para ingressar no mercado de trabalho ou mudar de função.



As vagas de emprego abertas no banco da Prefeitura do Rio podem ser consultadas no A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda está com 1.689 vagas de trabalho disponíveis em vários bairros, das quais 327 são destinadas às pessoas com deficiência.Das 1.362 vagas abertas para o público em geral, 10 estão sendo oferecidas para copeira, 1 para caseiro e 1 para secretária residencial, entre tantas outras vagas disponíveis.Para quem está em busca de trabalho e ainda não tem experiência, existem 1.000 vagas para operador de teleatendimento receptivo, 30 postos abertos para auxiliar de cozinha e outros 30 para farmacêutico.Também estão sendo oferecidos estágios em várias áreas como direito, arquitetura, engenharia e psicologia, entre outras, totalizando 41 postos abertos para estudantes de 10 carreiras.Já para as pessoas com deficiência, há vagas de trabalho para vários perfis: são 3 vagas para almoxarife, 2 para operador de caixa e 1 para quem pretende trabalhar como pedagoga, entre outras tantas chances para ingressar no mercado de trabalho ou mudar de função.As vagas de emprego abertas no banco da Prefeitura do Rio podem ser consultadas no link

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) divulgou, esta semana, 1.408 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro.

Na Região Metropolitana, estão concentradas 65% das vagas: são 915 chances, entre cozinheiro de restaurante, em Ipanema, e fisioterapeutas, na Tijuca, com remuneração de até três salários mínimos (R$ 4.863). Já para pessoas com deficiência (PcD), há 55 oportunidades distribuídas pela região, tais como agente de saneamento, agente social, empacotador à mão, operador de vendas, repositor de supermercados e técnico de laboratório. Os salários variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).



Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 317 oportunidades com salário médio de R$ 3.242 e exigência do Ensino Fundamental completo. Na Região Serrana, a captação de vagas reuniu 176 posições em Teresópolis, entre as quais as de analista de estoque, analista de recursos humanos e atendente balconista. A remuneração média é de R$ 1.621 a R$ 3.242, e é necessário ter experiência anterior.

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site

CIEE

A CIEE está com 1.344 oportunidades de estágio, nesta semana, em todo o estado do Rio de Janeiro.



O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.344 oportunidades, sendo 684 para o ensino superior. Os interessados devem acessar o site

O CIEE Rio recruta Pessoas com Deficiência, interessados devem enviar currículo para programapcd@cieerj.org.br

No Rio de Janeiro, são 407 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (146), Arquitetura e Urbanismo (13), Arquivologia (1), Comércio Exterior (1), Comunicação (10), Construção Civil (14), Contabilidade (21), Design (12), Direito (94), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (2), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (5), Financeiro (1), Gastronomia (7), Geociências (2), Informática (13), Licenciatura (1), Marketing (9), Medicina Veterinária (1), Meio Ambiente (1), Nutrição (2), Odontologia (2), Pedagogia (29), Psicologia (2), Química (1), Recursos Humanos (1), Secretariado (1), Segurança (10), Serviço Social (2), Telecomunicações (1) e Transportes (1).



Em Barra Mansa, são 28 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Comunicação (2), Contabilidade (1), Direito (1), Farmácia (3), Informática (2), Marketing (3), Pedagogia (7) e Produção Mecânica (1).



Em Resende, são 28 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Engenharia de Produção (1), Geociências (1), Informática (1), Meio Ambiente (1) e Pedagogia (14).



Em Campos, são 27 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Engenharia Ambiental (1), Informática (1) e Licenciatura (22).



Em Macaé, são 34 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (17), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (2), Informática (2), Marketing (1), Pedagogia (9) e Psicologia (1).



Em Niterói, são 32 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (11), Biblioteconomia e Arquivologia (1), Contabilidade (3), Marketing (4), Moda (1), Nutrição (2), Pedagogia (9) e Enfermagem (1).



Em Nova Friburgo, são 7 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Construção Civil (1) e Pedagogia (3).



Em Nova Iguaçu, são 43 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Contabilidade (2), Direito (1), Farmácia (30), Marketing (1) e Pedagogia (1).



Em Duque de Caxias, são 7 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (6) e Pedagogia (1).



Em Petrópolis, são 49 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (10), Comunicação (2), Direito (1), Pedagogia (34) e Recursos Humanos (2).



Em Três Rios, são 5 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Engenharia de Produção (1) e Marketing (1).



Em Teresópolis, são 15 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Informática (1), Pedagogia (11) e Psicologia (1).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 650 vagas.



No Rio de Janeiro, são 363 vagas distribuídas entre Aprendiz (152), Ensino Médio (166), Técnico em Administração (16), Técnico em Comunicação (1), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (5), Técnico em Informática (2), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Saúde (7) e Técnico em Segurança (9).



Em Barra Mansa, são 28 vagas distribuídas entre Aprendiz (14) e Ensino Médio (14).



Em Resende, são 12 vagas distribuídas entre Aprendiz (4), Ensino Médio (6), Técnico em Administração (1) e Técnico em Mecânica (1).



Em Campos, são 30 vagas distribuídas entre Aprendiz (17), Ensino Médio (12) e Técnico em Administração (1).



Em Macaé, são 54 vagas distribuídas entre Aprendiz (43), Ensino Médio (10) e Técnico em Mecânica (1).



Em Niterói, são 56 vagas distribuídas entre Aprendiz (25), Ensino Médio (26), Técnico em Administração (1), Técnico em Construção Civil (3) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).



Em Nova Friburgo, são 18 vagas distribuídas entre Aprendiz (3), Ensino Médio (14) e Técnico em Saúde (1).



Em Nova Iguaçu, são 44 vagas distribuídas entre Aprendiz (16), Ensino Médio (27) e Técnico em Administração (1).



Em Duque de Caxias, são 27 vagas distribuídas entre Aprendiz (12) e Ensino Médio (15).



Em Petrópolis, são 14 vagas distribuídas entre Aprendiz (8) e Ensino Médio (6).



Em Três Rios, são 3 vagas distribuídas entre Ensino Médio (2) e Técnico em Design (1).



Em Teresópolis, são 2 vagas para Aprendiz.

Mudes

A Fundação Mudes, em parceria com o VLT Carioca, realiza, no dia 14 de maio, das 8h às 14h, no Terminal Gentileza, a 3ª edição do Conecta Mudes. A iniciativa é gratuita e reúne cadastro, oficinas de capacitação e encaminhamento para oportunidades, voltadas a jovens e adultos que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho.



Durante o evento, será feito o cadastro no banco de dados da instituição, com encaminhamento para 354 oportunidades, entre vagas de estágio, Jovem Aprendiz, posições CLT e PJ, além de oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD).



A relação de vagas por tipo de contratação está dividida em:

Jovem Aprendiz: mais de 50 vagas;



Estágio: mais de 250 vagas;

PcD: 24 vagas;

CLT/PJ: mais de 30 vagas;



Além disso, são 167 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil no site da Fundação Mudes , nesta semana.

Werner

A rede de salões Werner Coiffeur está com 40 vagas abertas em diferentes unidades do Rio de Janeiro, com oportunidades para cabeleireiros, manicures, auxiliares e recepcionistas.





Os interessados podem se inscrever pelo As oportunidades estão distribuídas entre unidades localizadas na Região dos Lagos, Zona Norte, Zona Oeste e Zona Sul do Rio de Janeiro.Os interessados podem se inscrever pelo site de talentos do Werner Coiffeur e participar do processo seletivo.

RD Saúde

As farmácias Raia e Drogasil estão com 157 vagas disponíveis no Rio de Janeiro. Ao todo, são 95 oportunidades para atendentes e 52 para logística no centro de distribuição, em Duque de Caxias.

As vagas exigem ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, sem necessidade de experiência anterior. Os salários podem variar de R$ 1.900 a R$ 5.500 e incluem diversos benefícios.

As candidaturas podem ser realizadas diretamente no site da empresa , por meio da busca por cidade e estado de interesse. Também é possível se inscrever via WhatsApp, pelo número (11) 97209-9086.

Além do Rio de Janeiro, o grupo busca profissionais em todo o país, com o total de 2.900 oportunidades de contratação imediata.