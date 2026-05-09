Estão abertas até o dia 18 as inscrições para 50 vagas remanescentes do curso “Providência Bilíngue – Curso Comunitário de Inglês na Pequena África”, ofertado por meio de uma parceria da Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio) com o Núcleo de Estudos e Ação Mundo da Juventude, da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC). A iniciativa busca acolher, formar e educar jovens de comunidades de baixa renda em línguas estrangeiras.
As aulas são ministradas por cerca de 30 estudantes estrangeiros voluntários em intercâmbio, oriundos de países como Estados Unidos, França, Alemanha e Portugal. Há turmas nos níveis básico e intermediário, e não é necessário ter conhecimento prévio de inglês para ingressar no nível básico. Os participantes devem ter idades entre 15 e 29 anos.
As aulas começam no dia 19, das 18h às 20h, na Casa da Juventude Centro, na Rua Camerino, 28, na Gamboa. Ao todo, são ofertadas 25 vagas para o nível básico e 25 para o intermediário. A proposta proporciona aos participantes uma experiência de aprendizado dinâmica, aliando prática de conversação em inglês à troca cultural com falantes de diferentes nacionalidades.
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