Aulas do curso na Casa da Juventude da Gamboa começam no dia 19 - JuvRio/Divulgação

Aulas do curso na Casa da Juventude da Gamboa começam no dia 19JuvRio/Divulgação

Publicado 09/05/2026 05:00 | Atualizado 09/05/2026 08:37

Estão abertas até o dia 18 as inscrições para 50 vagas remanescentes do curso “Providência Bilíngue – Curso Comunitário de Inglês na Pequena África”, ofertado por meio de uma parceria da Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio) com o Núcleo de Estudos e Ação Mundo da Juventude, da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC). A iniciativa busca acolher, formar e educar jovens de comunidades de baixa renda em línguas estrangeiras.