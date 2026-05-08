Vagas são para estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028 - Marcello Casal / Agência Brasil

Vagas são para estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028Marcello Casal / Agência Brasil

Publicado 08/05/2026 12:22





Os interessados devem se



O programa tem duração de até dois anos e conta com uma trilha de desenvolvimento composta por encontros mensais, diálogos com o presidente da companhia, avaliações semestrais, visitas técnicas e treinamentos virtuais.



A carga horária é de 6h diárias, nos turnos da manhã ou da tarde, em formato híbrido ou presencial, dependendo da vaga e da localidade.



Os estagiários selecionados receberão bolsa compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição ou alimentação no local, vale-gás, seguro de vida, plano de saúde, auxílio academia (Wellhub) e day off no aniversário. Rio - A Supergasbras, empresa do grupo SHV Energy e líder mundial na distribuição de GLP, abriu inscrições para o Programa de Estágio 2026. Ao todo, são oferecidas 12 vagas para estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028 no estado do Rio de Janeiro.Os interessados devem se candidatar pela internet e têm até o dia 3 de junho para participar do processo seletivo, que inclui prova on-line, avaliação de competências e entrevistas com gestores. Ao todo, são dez vagas na capital fluminense e duas vagas em Duque de Caxias.O programa tem duração de até dois anos e conta com uma trilha de desenvolvimento composta por encontros mensais, diálogos com o presidente da companhia, avaliações semestrais, visitas técnicas e treinamentos virtuais.A carga horária é de 6h diárias, nos turnos da manhã ou da tarde, em formato híbrido ou presencial, dependendo da vaga e da localidade.Os estagiários selecionados receberão bolsa compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição ou alimentação no local, vale-gás, seguro de vida, plano de saúde, auxílio academia (Wellhub) e day off no aniversário.

Cursos aceitos: Administração; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Comunicação Social; Comércio Exterior, Design, Direito, Economia, Engenharias de produção, mecânica, química, ambiental, materiais, civil, software e afins, Estatística, Gestão Comercial; Gestão de RH, Jornalismo, Letras, Logística; Marketing; Matemática, Pedagogia; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Relações Internacionais, Relações Públicas, Sistema da Informação, Tecnologia da Informação e Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

"Na Supergasbras, o estagiário terá a oportunidade de viver desafios diariamente, com um plano de desenvolvimento preparado exclusivamente para ele, como treinamentos e ações mensais personalizadas, a fim de contribuir efetivamente para a carreira e visão de negócio. Eles também vão realizar visitas técnicas às nossas unidades engarrafadoras, rodas de conversa com o presidente da empresa e diretoria, avaliação de desempenho e uma supervisão bem próxima, que integra o estagiário às atividades da área", esclarece a Coordenadora de Talentos e Diversidade da Supergasbras, Ana Carolina Maia.