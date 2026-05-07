Rio - O laboratório Labs a+, marca do Grupo Fleury no Rio de Janeiro, está com mais de 60 vagas abertas para os cargos de operador de atendimento e assistente de coleta em diferentes regiões do estado. As oportunidades são para atuação presencial na capital fluminense, Duque de Caxias, Niterói e São Gonçalo.
Para o cargo de assistente de coleta, é necessário ter ensino técnico completo em Análises Clínicas, Laboratório ou Patologia Clínica, ou graduação em Biomedicina. Já para a função de operador de atendimento, os candidatos devem ter ensino médio completo, além de boa comunicação, organização e foco no atendimento ao cliente.
Os profissionais selecionados terão acesso a benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, vale-transporte, participação nos lucros, auxílio-creche, previdência privada, seguro de vida e parcerias educacionais.
