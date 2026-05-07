Setor de turismo é um dos campeões de abertura de vagas de emprego Divulgação/ SMTE
Plataforma divulga vagas de emprego abertas no setor de turismo
Oportunidades contemplam diferentes modelos de contratação
Plataforma divulga vagas de emprego abertas no setor de turismo
Oportunidades contemplam diferentes modelos de contratação
Governo Lula anuncia crédito de até R$ 100 milhões para MEIs de baixa renda do setor do turismo
Cada microempreendedor poderá obter o valor máximo de R$ 21 mil
Exército abre inscrições para concurso de formação de sargentos
Seleção é destinada a candidatos com nível médio de escolaridade
CNU 2025: Nova portaria autoriza nomeação de 172 aprovados
Todas as vagas são de assistentes sociais, médicos e psicólogos
Atacarejo oferece mais de 3,2 mil vagas em cursos gratuitos para profissionais da construção civil
Capacitações presenciais acontecem nas seis unidades do estado, além de aulas on-line abertas a participantes de todo o país
Rede de laboratórios abre mais de 60 vagas para atendimento e coleta no Rio
Oportunidades são para atuação presencial na capital e Região Metropolitana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.