Setor de turismo é um dos campeões de abertura de vagas de emprego - Divulgação/ SMTE

Setor de turismo é um dos campeões de abertura de vagas de emprego Divulgação/ SMTE

Publicado 07/05/2026 18:09

Celebrado nesta sexta-feira, 8, o Dia Nacional do Turismo evidencia a força de um dos setores mais relevantes para a economia brasileira e que segue em expansão no mercado de trabalho. Atualmente, a Catho, plataforma gratuita de empregos, reúne mais de 3 mil vagas abertas em todo o país para a área de Hotelaria e Turismo, com oportunidades em diferentes níveis de experiência e regiões do Brasil.

As vagas contemplam cargos como agente de viagens, recepcionista, consultor de turismo, camareiro, atendente, auxiliar de hospedagem, coordenador operacional, entre outros. Há oportunidades em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina, além de posições com diferentes modelos de contratação e benefícios variados.

O movimento acompanha o crescimento do próprio setor turístico no país. Dados do Ministério do Turismo, com base no Novo Caged, mostram que o turismo brasileiro criou mais de 86 mil empregos formais nos últimos 12 meses, ultrapassando a marca de 2,4 milhões de trabalhadores no segmento.

Além disso, somente no primeiro trimestre de 2026, o setor registrou saldo positivo de mais de 11 mil vagas formais, impulsionado principalmente pelas áreas de alimentação, hospedagem e transporte terrestre.