Candidatos poderão concorrer às vagas por meio de três modalidades - Freepik

Candidatos poderão concorrer às vagas por meio de três modalidadesFreepik

Publicado 11/05/2026 10:21



A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2026, que seleciona candidatos para ingresso no segundo semestre letivo deste ano. Os interessados devem se inscrever, pela internet , até o dia 2 de junho. Ao todo, são oferecidas 491 vagas.

O processo seletivo de inverno não prevê a realização de provas. Os candidatos poderão concorrer às vagas por meio de três modalidades: aproveitamento das notas do Vestibular PUC-Rio 2026 (realizado em 2025), resultados do ENEM (edições de 2021 a 2025) ou desempenho em exames internacionais como Abitur, AP, Bac ou IB.



Nas modalidades de ingresso Vestibular e ENEM, os candidatos podem escolher até três opções de curso dentro do mesmo grupo de áreas. Já o candidato que deseja utilizar o resultado obtido em Exames Internacionais poderá utilizá-lo para concorrer apenas à sua primeira opção de curso, turno e semestre, sem prejuízo de suas opções de curso, turno e semestre em outras modalidades. Nesse caso, será considerado o melhor resultado obtido pelo candidato no processo seletivo.



A taxa de inscrição é de R$ 60, e o pagamento deve ser feito por boleto bancário. A confirmação da inscrição ocorre após a compensação do pagamento, que pode levar até dois dias úteis.

Cursos de graduação



· Engenharia, Física, Matemática, Matemática Aplicada e Computacional e Química (Ciclo Básico do CTC);



· Ciência da Computação;



· Inteligência Artificial;



· Arquitetura e Urbanismo;



· Artes Cênicas;



· Ciências Sociais;



· Comunicação - Estudos de Mídia;



· Comunicação – Jornalismo;



· Design;



· Direito;



· Filosofia;



· Geografia;



· História;



· Letras;



· Pedagogia;



· Psicologia;



· Relações Internacionais;



· Teologia;



· Ciências Econômicas;



· Administração; e



· Ciências Biológicas.

Bolsas



A PUC-Rio oferece diferentes modalidades de bolsas de estudo, incluindo bolsas comunitárias (integrais e parciais) e benefícios específicos como a Bolsa Mais 50, destinada a candidatos com mais de 50 anos. A concessão está condicionada a critérios socioeconômicos e à disponibilidade orçamentária.



O edital completo, com a lista de cursos, vagas e regras detalhadas do processo seletivo, está disponível no



Cronograma



- Inscrições: de 6 de maio a 2 de junho de 2026

- Divulgação dos resultados: 23 de junho de 2026

- Matrícula da 1ª convocação: de 23 a 25 de junho de 2026

- Demais convocações: julho e agosto de 2026, conforme calendário oficial

A PUC-Rio oferece diferentes modalidades de bolsas de estudo, incluindo bolsas comunitárias (integrais e parciais) e benefícios específicos como a Bolsa Mais 50, destinada a candidatos com mais de 50 anos. A concessão está condicionada a critérios socioeconômicos e à disponibilidade orçamentária.O edital completo, com a lista de cursos, vagas e regras detalhadas do processo seletivo, está disponível no site da PUC-Rio - Inscrições: de 6 de maio a 2 de junho de 2026- Divulgação dos resultados: 23 de junho de 2026- Matrícula da 1ª convocação: de 23 a 25 de junho de 2026- Demais convocações: julho e agosto de 2026, conforme calendário oficial

As aulas serão realizadas no campus da universidade, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, em regime diurno.





