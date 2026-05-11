Candidatos poderão concorrer às vagas por meio de três modalidadesFreepik
Nas modalidades de ingresso Vestibular e ENEM, os candidatos podem escolher até três opções de curso dentro do mesmo grupo de áreas. Já o candidato que deseja utilizar o resultado obtido em Exames Internacionais poderá utilizá-lo para concorrer apenas à sua primeira opção de curso, turno e semestre, sem prejuízo de suas opções de curso, turno e semestre em outras modalidades. Nesse caso, será considerado o melhor resultado obtido pelo candidato no processo seletivo.
A taxa de inscrição é de R$ 60, e o pagamento deve ser feito por boleto bancário. A confirmação da inscrição ocorre após a compensação do pagamento, que pode levar até dois dias úteis.
· Engenharia, Física, Matemática, Matemática Aplicada e Computacional e Química (Ciclo Básico do CTC);
· Ciência da Computação;
· Inteligência Artificial;
· Arquitetura e Urbanismo;
· Artes Cênicas;
· Ciências Sociais;
· Comunicação - Estudos de Mídia;
· Comunicação – Jornalismo;
· Design;
· Direito;
· Filosofia;
· Geografia;
· História;
· Letras;
· Pedagogia;
· Psicologia;
· Relações Internacionais;
· Teologia;
· Ciências Econômicas;
· Administração; e
· Ciências Biológicas.
A PUC-Rio oferece diferentes modalidades de bolsas de estudo, incluindo bolsas comunitárias (integrais e parciais) e benefícios específicos como a Bolsa Mais 50, destinada a candidatos com mais de 50 anos. A concessão está condicionada a critérios socioeconômicos e à disponibilidade orçamentária.
O edital completo, com a lista de cursos, vagas e regras detalhadas do processo seletivo, está disponível no site da PUC-Rio.
Cronograma
- Inscrições: de 6 de maio a 2 de junho de 2026
- Divulgação dos resultados: 23 de junho de 2026
- Matrícula da 1ª convocação: de 23 a 25 de junho de 2026
- Demais convocações: julho e agosto de 2026, conforme calendário oficial
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