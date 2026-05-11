Candidatos poderão concorrer às vagas por meio de três modalidadesFreepik

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A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2026, que seleciona candidatos para ingresso no segundo semestre letivo deste ano. Os interessados devem se inscrever, pela internet, até o dia 2 de junho. Ao todo, são oferecidas 491 vagas.
O processo seletivo de inverno não prevê a realização de provas. Os candidatos poderão concorrer às vagas por meio de três modalidades: aproveitamento das notas do Vestibular PUC-Rio 2026 (realizado em 2025), resultados do ENEM (edições de 2021 a 2025) ou desempenho em exames internacionais como Abitur, AP, Bac ou IB.

Nas modalidades de ingresso Vestibular e ENEM, os candidatos podem escolher até três opções de curso dentro do mesmo grupo de áreas. Já o candidato que deseja utilizar o resultado obtido em Exames Internacionais poderá utilizá-lo para concorrer apenas à sua primeira opção de curso, turno e semestre, sem prejuízo de suas opções de curso, turno e semestre em outras modalidades. Nesse caso, será considerado o melhor resultado obtido pelo candidato no processo seletivo.

A taxa de inscrição é de R$ 60, e o pagamento deve ser feito por boleto bancário. A confirmação da inscrição ocorre após a compensação do pagamento, que pode levar até dois dias úteis.
Cursos de graduação

· Engenharia, Física, Matemática, Matemática Aplicada e Computacional e Química (Ciclo Básico do CTC);

· Ciência da Computação;

· Inteligência Artificial;

· Arquitetura e Urbanismo;

· Artes Cênicas;

· Ciências Sociais;

· Comunicação - Estudos de Mídia;

· Comunicação – Jornalismo;

· Design;

· Direito;

· Filosofia;

· Geografia;

· História;

· Letras;

· Pedagogia;

· Psicologia;

· Relações Internacionais;

· Teologia;

· Ciências Econômicas;

· Administração; e

· Ciências Biológicas.
Bolsas

A PUC-Rio oferece diferentes modalidades de bolsas de estudo, incluindo bolsas comunitárias (integrais e parciais) e benefícios específicos como a Bolsa Mais 50, destinada a candidatos com mais de 50 anos. A concessão está condicionada a critérios socioeconômicos e à disponibilidade orçamentária.

O edital completo, com a lista de cursos, vagas e regras detalhadas do processo seletivo, está disponível no site da PUC-Rio.

Cronograma

- Inscrições: de 6 de maio a 2 de junho de 2026
- Divulgação dos resultados: 23 de junho de 2026
- Matrícula da 1ª convocação: de 23 a 25 de junho de 2026
- Demais convocações: julho e agosto de 2026, conforme calendário oficial
As aulas serão realizadas no campus da universidade, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, em regime diurno.