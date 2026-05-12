A RioSaúde está com inúmeros editais de processos seletivos abertos para contratação de profissionais de diferentes áreas da saúde. Os editais abrangem vagas para médicos de diversas especialidades, como pediatras, cirurgião geral, ortopedistas e radiologistas. Há também oportunidades para fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, técnicos em farmácia, agentes de portaria, maqueiro, histotécnico, instrumentador cirúrgico e técnico de gesso.
Também foram abertas seleções para cargos administrativos e operacionais, como agente e encarregado de limpeza e enfermeira na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). As vagas têm carga horária que varia entre 12 e 40 horas semanais. Para as funções de agente de portaria, agente de recepção e maqueiro, foram disponibilizadas 50 vagas para cada categoria. As inscrições terminam entre esta quinta-feira, 14, e o domingo, 17.
Entre as unidades contempladas, estão os hospitais municipais Souza Aguiar, Miguel Couto, Salgado Filho e Lourenço Jorge; UPAs e Centro de Emergência Regional (CER) da Barra.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.