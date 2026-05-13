Cerca de 2 mil vagas são destinadas ao curso Inteligência ArtificialDivulgação/Senac RJ
Senac RJ vai abrir 5 mil vagas gratuitas para cursos profissionalizantes no estado
Oportunidades incluem capacitações em inteligência artificial, tecnologia, saúde, turismo e gestão
Estado amplia oferta de cursos técnicos gratuitos em parceria com o Senai
Iniciativa vai qualificar jovens em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, como tecnologia, indústria criativa e eletrotécnica
Abertas as inscrições para curso gratuito de massoterapia esportiva
Para se candidatar, é preciso preencher o formulário pela internet e validar o cadastro presencialmente
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Governo autoriza mais 115 nomeações do primeiro CNU
Preenchimento dos cargos está condicionado à existência de vagas no respectivo órgão federal, na data da nomeação dos candidatos
Petrobras abre 150 vagas em programa de estágio; veja como participar
São reservadas 30% das posições para mulheres; 30% para negros, indígenas e quilombolas; além de 10% para pessoas com deficiência (PCD)
RioSaúde abre processos seletivos para hospitais e unidades municipais
As inscrições terminam entre esta quinta-feira e domingo, dependendo do cargo
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