Cerca de 2 mil vagas são destinadas ao curso Inteligência Artificial - Divulgação/Senac RJ

Cerca de 2 mil vagas são destinadas ao curso Inteligência ArtificialDivulgação/Senac RJ

Publicado 13/05/2026 08:39

O Senac RJ vai oferecer 5 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em unidades de todo o estado do Rio de Janeiro. As inscrições começam na próxima sexta-feira (15). As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet

A iniciativa integra a Semana S, evento nacional promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), voltado à apresentação de ações de capacitação para empresários, trabalhadores e suas famílias.

Entre as oportunidades oferecidas no estado, 2 mil vagas são destinadas ao curso Inteligência Artificial na Prática, realizado em formato remoto e ao vivo, com acesso para participantes de todas as regiões do Rio. Com carga horária de 8h, o curso aborda, de forma prática, o uso de ferramentas de inteligência artificial, como ChatGPT e Gemini, para criação de textos, imagens e apresentações.

A formação é voltada para estudantes e profissionais de diferentes áreas que desejam aumentar a produtividade com o uso da tecnologia. Os participantes terão acesso a atividades baseadas em situações reais, com conteúdo do nível básico ao intermediário.

As demais vagas serão distribuídas entre cursos das áreas de Saúde, Gestão e Negócios, Beleza e Bem-estar, Tecnologia da Informação, Infraestrutura, Produção Alimentícia, Produção Cultural e Design, Segurança, Turismo, Hospitalidade e Lazer.

As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e são destinadas a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

