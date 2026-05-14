Contratados terão acesso a benefícios - Divulgalção/ Granado

Contratados terão acesso a benefíciosDivulgalção/ Granado

Publicado 14/05/2026 13:57

A Granado Pharmácias, empresa de cosméticos e medicamentos mais tradicional do Brasil, está com mais de 450 vagas abertas no estado do Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas pela página oficial de carreiras da empresa.

As oportunidades são para lojas da rede na capital fluminense e em Niterói, com mais de 100 vagas para atendente de loja, operador de caixa e auxiliar de loja.



Já no Centro de Distribuição da empresa, em Seropédica, são mais de 350 vagas temporárias para auxiliar de estoque, assistente administrativo e líder administrativo.



Os contratados terão acesso a benefícios como vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e acesso ao TotalPass. A empresa também oferece descontos nas marcas Granado, Phebo e Care Natural Beauty, além de programas de educação continuada com apoio para cursos, graduação, pós-graduação e idiomas.

Entre os diferenciais estão ainda participação nos resultados, parcerias educacionais e o Kit Bebê Granado para colaboradores que se tornam pais.