Interessado na vaga oferecida pelo VLT Carioca deve se inscrever pela internetMarcelo Piu/Prefeitura do Rio

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O VLT Carioca está com vaga aberta para profissional da área de manutenção civil. Entre as principais atribuições do cargo estão a execução de manutenções em elementos civis fundamentais à operação, análise de falhas, realização de inspeções, entre outros. O profissional atuará de forma integrada com equipes multidisciplinares, respeitando prazos e padrões operacionais. 
A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte e previdência privada. Entre os requisitos exigidos estão Ensino Médio completo; experiência em manutenção civil e disponibilidade para trabalhar em escala noturna.
As inscrições estarão abertas até domingo, 17. Os candidatos devem acessar o site https://motiva.gupy.io/, buscando pelo nome do cargo: oficial manutenção civil. 