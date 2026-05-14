Interessado na vaga oferecida pelo VLT Carioca deve se inscrever pela internet - Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

Interessado na vaga oferecida pelo VLT Carioca deve se inscrever pela internetMarcelo Piu/Prefeitura do Rio

Publicado 14/05/2026 08:53

O VLT Carioca está com vaga aberta para profissional da área de manutenção civil. Entre as principais atribuições do cargo estão a execução de manutenções em elementos civis fundamentais à operação, análise de falhas, realização de inspeções, entre outros. O profissional atuará de forma integrada com equipes multidisciplinares, respeitando prazos e padrões operacionais.

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte e previdência privada. Entre os requisitos exigidos estão Ensino Médio completo; experiência em manutenção civil e disponibilidade para trabalhar em escala noturna.