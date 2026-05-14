Capacitação focará no uso das redes sociais para impulsionar pequenos negóciosReprodução
Sebrae Rio promove maratona de inovação gratuita para empreendedores de comunidades
Inscrições estão abertas para capacitação on-line em divulgação de negócios nas redes sociais
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VLT Carioca oferece oportunidade na área de manutenção para candidatos de nível médio
Inscrições vão até o próximo domingo
Plataforma lança cursos gratuitos e on-line para concurseiros
Kultivi oferece conteúdos sobre leitura de edital, plano de estudos, revisão e primeiros passos para quem deseja estudar com mais estratégia e organização
Estado amplia oferta de cursos técnicos gratuitos em parceria com o Senai
Iniciativa vai qualificar jovens em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, como tecnologia, indústria criativa e eletrotécnica
Abertas as inscrições para curso gratuito de massoterapia esportiva
Para se candidatar, é preciso preencher o formulário pela internet e validar o cadastro presencialmente
Senac RJ vai abrir 5 mil vagas gratuitas para cursos profissionalizantes no estado
Oportunidades incluem capacitações em inteligência artificial, tecnologia, saúde, turismo e gestão
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