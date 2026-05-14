Capacitação focará no uso das redes sociais para impulsionar pequenos negócios - Reprodução

Capacitação focará no uso das redes sociais para impulsionar pequenos negóciosReprodução

Publicado 14/05/2026 09:47

Mostrar aos empreendedores de comunidades do Estado como usar as redes sociais para divulgar seus produtos e serviços nas redes sociais e vender mais. Esse é objetivo da primeira maratona de inovação promovida pelo Sebrae Rio para os pequenos negócios de favelas. Serão dois dias de imersão — segunda, 18, e terça-feira, 19 —, de forma on-line para ensinar na prática como fazer anúncios digitais que conquistam clientes e geram oportunidades.

As atividades do Favela Digital serão realizadas pelo YouTube, das 18h às 20h. Os participantes conhecerão estratégias para melhorar a comunicação nas redes sociais, criar um perfil atrativo no Instagram, desenvolver anúncios e aplicar práticas de divulgação no dia a dia dos negócios. A ação faz parte da estratégia do Sebrae Rio para digitalização dos pequenos negócios nas comunidades.