Os interessados em uma das vagas de emprego devem fazer o cadastramento no siteReprodução

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A rede Supermercados Mundial está com 170 vagas abertas para atuação em lojas do Rio de Janeiro e Niterói. As oportunidades são para os cargos de fiscal de prevenção, empacotador, repositores, operadores de perecíveis, eletricista (nível médio), além de peixeiro para a unidade de Irajá e mecânico de manutenção (tornearia) para Inhaúma.
Os cargos envolvem atividades operacionais e de apoio ao funcionamento das lojas, como organização, reposição de mercadorias, atendimento ao cliente, manutenção e segurança patrimonial. Para algumas funções é exigido ensino fundamental completo.
A remuneração parte de R$ 1.800, e os colaboradores contam com benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.
Os interessados devem enviar o currículo atualizado com o nome da vaga no assunto para 
curriculorh@supermercadosmundial.com.br ou ou realizar o cadastro pelo Trabalhe Conosco no site.