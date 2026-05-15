Os interessados em uma das vagas de emprego devem fazer o cadastramento no site - Reprodução

Os interessados em uma das vagas de emprego devem fazer o cadastramento no siteReprodução

Publicado 15/05/2026 16:38

A rede Supermercados Mundial está com 170 vagas abertas para atuação em lojas do Rio de Janeiro e Niterói. As oportunidades são para os cargos de fiscal de prevenção, empacotador, repositores, operadores de perecíveis, eletricista (nível médio), além de peixeiro para a unidade de Irajá e mecânico de manutenção (tornearia) para Inhaúma.

Os cargos envolvem atividades operacionais e de apoio ao funcionamento das lojas, como organização, reposição de mercadorias, atendimento ao cliente, manutenção e segurança patrimonial. Para algumas funções é exigido ensino fundamental completo.

A remuneração parte de R$ 1.800, e os colaboradores contam com benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.