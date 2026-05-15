Vestibular Cederj faz a seleção de estudantes para Cefet, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e UnirioDivulgação
Terminam neste domingo as inscrições para o Vestibular Cederj
São 7.505 vagas nas universidades públicas do Rio
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Cefet/RJ abre inscrições para 350 vagas em cursos técnicos gratuitos
Aulas serão ministradas no período noturno nas unidades Maracanã e Maria da Graça
Empresa de cosméticos abre mais de 450 vagas de emprego no estado do Rio
Oportunidades incluem postos em lojas e centro de distribuição
Sebrae Rio promove maratona de inovação gratuita para empreendedores de comunidades
Inscrições estão abertas para capacitação on-line em divulgação de negócios nas redes sociais
VLT Carioca oferece oportunidade na área de manutenção para candidatos de nível médio
Inscrições vão até o próximo domingo
Plataforma lança cursos gratuitos e on-line para concurseiros
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