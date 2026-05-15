Vestibular Cederj faz a seleção de estudantes para Cefet, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e Unirio - Divulgação

Vestibular Cederj faz a seleção de estudantes para Cefet, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e UnirioDivulgação

Publicado 15/05/2026 15:46

A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, encerrará no domingo, 17, as inscrições para o Vestibular Cederj 2026.2. Nesta edição, são oferecidas 7.505 vagas em 17 cursos de graduação na modalidade semipresencial.

O concurso seleciona alunos para cursos com diplomas emitidos pelas sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio: Cefet/RJ, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e Unirio. O modelo pedagógico do Cederj permite que o estudante realize a maior parte das atividades de forma remota, com encontros presenciais obrigatórios nos polos de apoio para tutorias e avaliações.

Distribuição das vagas

As 7.505 vagas contemplam diversas áreas do conhecimento. Entre os destaques estão os cursos de:

- ⁠Licenciaturas: Pedagogia (1.140 vagas), Ciências Biológicas (756 vagas) e Matemática (800 vagas).

-⁠ ⁠Bacharelados: Administração (710 vagas) e Ciências Contábeis (590 vagas).

-⁠ ⁠Tecnologias: Sistemas de Computação (645 vagas) e Segurança Pública (350 vagas).

Serviço:

•⁠ ⁠Link oficial para inscrições: https://www.cecierj.edu.br/