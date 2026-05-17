Bolsas do Programa Aurora têm valor mensal de R$ 5,2 mil e duração de dois anos - Shutterstock/Reprodução

Bolsas do Programa Aurora têm valor mensal de R$ 5,2 mil e duração de dois anosShutterstock/Reprodução

Publicado 17/05/2026 05:00

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), publicou o Edital nº 16/2026 do Programa Aurora. A iniciativa irá conceder até 300 bolsas de pós-doutorado no país para professoras vinculadas a programas de pós-graduação stricto sensu recomendados pela Capes. Podem participar da iniciativa professoras orientadoras que estejam grávidas a partir do segundo trimestre ou sejam mães de crianças com até dois anos. O investimento global é de R$ 37,4 milhões.

As propostas devem ser submetidas exclusivamente pelo sistema eletrônico da Capes, no endereço inscricao.capes.gov.br/individual . O processo ocorrerá em ciclos mensais de análise e o primeiro deles recebe inscrições até o dia 5 de junho de 2026. As bolsas têm valor mensal de R$ 5,2 mil e duração de 24 meses.

O programa é voltado a docentes permanentes e colaboradoras vinculadas a programas de pós-graduação recomendados pela Capes/MEC. Também podem apresentar propostas professoras que tenham formalizado adoção ou guarda para fins de adoção no período de até dois anos anteriores à submissão da proposta. No caso de docentes mães de filhos com deficiência ou transtornos do neurodesenvolvimento, o pedido pode ser feito independentemente da idadeda criança.

O apoio técnico-científico será realizado por meio da concessão de bolsa de pós-doutorado a pesquisadoras e pesquisadores indicados pelas docentes beneficiárias e pelos programas de pós-graduação aos quais estão vinculadas. O objetivo é garantir a continuidade das atividades acadêmicas e de pesquisa das docentes, contribuindo com a equidade de gênero na carreira acadêmica.

