Bolsas do Programa Aurora têm valor mensal de R$ 5,2 mil e duração de dois anosShutterstock/Reprodução
Programa Aurora oferta 300 bolsas de pós-doutorado para mães
Podem se inscrever professoras orientadoras que estejam grávidas a partir do primeiro trimestre ou com filhos de até 2 anos
Trabalha Rio estará em quatro bairros esta semana
Unidades móveis levam serviços gratuitos de empregabilidade
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Senac RJ promove capacitação gratuita na Praça Mauá
Ação acontece neste sábado, das 10h às 18 horas
Rede de supermercados abre 170 vagas de emprego no Rio e em Niterói
Cargos envolvem atividades operacionais e de apoio ao funcionamento das lojas
Terminam neste domingo as inscrições para o Vestibular Cederj
São 7.505 vagas nas universidades públicas do Rio
Cefet/RJ abre inscrições para 350 vagas em cursos técnicos gratuitos
Aulas serão ministradas no período noturno nas unidades Maracanã e Maria da Graça
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