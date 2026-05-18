Vagas variam entre CLT, estágios e jovem aprendiz - Divulgação/ SMTE

Vagas variam entre CLT, estágios e jovem aprendizDivulgação/ SMTE

Publicado 18/05/2026 18:47

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 3.623 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) tem 2.867 vagas disponíveis na cidade do Rio de Janeiro. Entre elas, 2.632 postos são para o público geral, os quais 15 são para motorista (caminhão baú), 5 para chefe de cozinha e outros 5 para calceteiro, entre outras oportunidades.

Quem não possui experiência pode se candidatar a inúmeras funções, como as de auxiliar de açougue, auxiliar de carga e descarga de caminhão e auxiliar de limpeza, cada uma com 100 ofertas disponíveis.

Para pessoas com deficiência, são encontradas 235 vagas, com destaque para as funções de atendente de loja, Cumim e eletricista, respectivamente com 48, 20 e 3 vagas a serem preenchidas.





As vagas de emprego abertas no banco da Prefeitura do Rio podem ser consultadas no Também há ofertas de estágio para ciências da computação, ciências contábeis, administração e direito, entre outros cursos superiores, somando 41 vagas.As vagas de emprego abertas no banco da Prefeitura do Rio podem ser consultadas no link

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 157 vagas de estágio, jovem aprendiz e CLT. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.





Há chances para estágio no Ensino Médio, são 10 no total e também 18 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 39 vagas. Sendo técnico em administração (15) e técnico em eletrônica (2). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 17 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (9) e superior (7).



Para se candidatar, acesse o As carreiras de estágio no ensino superior com o maior número de vagas são: administração (36), ciências contábeis (10) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 16 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 10 no total e também 18 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 39 vagas. Sendo técnico em administração (15) e técnico em eletrônica (2). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.As vagas para contratação CLT somam 17 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (9) e superior (7).Para se candidatar, acesse o link

Ânima Educação

A Ânima Educação, instituição de ensino superior, está com 400 vagas no Rio de Janeiro. Entre as oportunidades estão: analista administrativo, assistente acadêmico, consultor comercial, analista de tecnologia, funções de atendimento ao aluno e muitas outras.

Para quem deseja ingressar ou retornar para o mercado educacional, é possível conferir todas as vagas disponíveis gratuitamente no site ou aplicativo da Catho ( clique aqui ) e cadastrar ou atualizar o currículo.

Supermercados Mundial

O Supermercados Mundial está com 170 vagas abertas para atuação em lojas do Rio de Janeiro e Niterói. As oportunidades são para os cargos de fiscal de prevenção, empacotador, repositores, operadores de perecíveis, eletricista (nível médio), além de peixeiro para a unidade de Irajá e mecânico de manutenção (tornearia) para Inhaúma.

A remuneração parte de R$ 1.800, e os colaboradores contam com benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade. Algumas funções exigem ensino médio completo.



Os interessados devem enviar o currículo atualizado com o nome da vaga no assunto para o email: curriculorh@supermercadosmundial.com.br . Ou realizar o cadastro pelo Trabalhe Conosco no site

São Francisco de Itabapoana

O Balcão de Emprego de São Francisco de Itabapoana está com 29 vagas de trabalho abertas para contratação imediata nesta semana. Algumas oportunidades são nas áreas de segurança, serviços gerais, açougueiro, cozinheiro, auxiliar de produção e pedreiro. Também há vagas para estágio e para o programa Jovem Aprendiz. Para todas as vagas, é exigido Ensino Médio completo.



Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail balcaodeemprego@pmsfi.rj.gov.br ou se dirigir à Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, 141, Centro. Para dúvidas ou informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (22) 99912-4727, que funciona apenas para atendimento.