Entre as oportunidades de emprego oferecidas pela Setrab, há 208 vagas exclusivas para pessoas com deficiência - Foto: Ilustração

Entre as oportunidades de emprego oferecidas pela Setrab, há 208 vagas exclusivas para pessoas com deficiênciaFoto: Ilustração

Publicado 19/05/2026 13:17

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) oferece esta semana 1.575 oportunidades de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.469 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, dos Lagos e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como Jovem Aprendiz, há 106 oportunidades pela Fundação Mudes.

Na Região Metropolitana, a remuneração para a função de cozinheiro de restaurante, em Ipanema, varia entre dois e três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863). Há, também, 208 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com até dois salários mínimos (R$ 3.242). As vagas são para funções como auxiliar de limpeza, camareira de hotel, conferente de roupas em lavanderia, costureira de reparação de roupas, embalador à mão, lavador de roupas à máquina, todas sem exigência de experiência.

Na Serra, todas as 182 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como as de açougueiro, analista de estoque, analista de recursos humanos, auxiliar de contas a receber, auxiliar financeiro, auxiliar operacional de logística, auxiliar técnico eletrônico e camareira de hotel.

Na Região dos Lagos, há vagas disponíveis para açougueiro, atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, fiscal de loja, repositor de mercadorias e subgerente de lojas. Os salários variam de um a dois mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242) e estão sendo oferecidos, principalmente, no município de Cabo Frio. Na localidade de Unamar, por exemplo, há 60 oportunidades disponíveis para repositor de mercadorias.

Já no Médio Paraíba, as vagas estão concentradas em Valença, com salários entre um e dois mínimos, para funções como agente funerário, alinhador veicular, atendente balconista de farmácia, auxiliar de estoque, auxiliar de expedição, auxiliar de linha de produção, cozinheiro geral, eletricista de instalação automotiva, motorista de transporte leve e operador de máquinas. Há também 45 oportunidades disponíveis para a função de auxiliar de linha de produção.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Setrab, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (60,4%) e Comércio (39,6%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Fundamental completo (51,9%) e oferece até dois salários (51,9%).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas