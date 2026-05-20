Quarta edição do Circuito Rio Empregos acontecerá no Centro Esportivo Miécimo da SilvaDivulgação
Entre as empresas já confirmadas estão Amep Saúde, Araújo Abreu, P&C Serviços Empresariais, CIEE, Viva Rio, FAS Saúde, Lytorânea Engenharia, Dom Atacadista, Fundação Mudes, Assim Saúde, Grupo South, Coletivo Aprendiz, STN Empreendimentos e Construções, Estácio de Sá, Fusve, Coca-Cola Andina, Grupo AutoClass, ISsbet, Etex Brasil, PDLed, Distac Veiculos, Casa de Festa Bristrô, Monte Zaion e Celeiro, RVig Vigilância Patrimonial, entre outras.
Serão distribuídas 800 senhas por vez, entre 9h e 17h. Além das oportunidades de emprego, a ação oferecerá diversos serviços gratuitos à população, como orientações sociais, previdenciárias e jurídicas aos participantes. Na área da saúde e bem-estar, heverá atendimentos gratuitos com aferição de pressão arterial, teste de glicose e orientações preventivas à população.
Uma parceria com o SPC Rio prestará atendimento gratuito de consulta aos serviços de proteção de crédito, permitindo que os trabalhadores saibam se possuem débitos negativados e recebam orientações para negociação e parcelamento de dívidas.
Já a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro disponibilizará serviços, como orientações e suporte relacionados à Carteira de Trabalho Digital, abono salarial, seguro-desemprego e informações sobre fiscalização do trabalho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.