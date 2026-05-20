Quarta edição do Circuito Rio Empregos acontecerá no Centro Esportivo Miécimo da Silva - Divulgação

Quarta edição do Circuito Rio Empregos acontecerá no Centro Esportivo Miécimo da SilvaDivulgação

Publicado 20/05/2026 10:23

Na próxima terça-feira, 26, das 9h às 17h, o Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, será palco da 4ª edição do Circuito Rio Empregos. A iniciativa é uma realização do Instituto Rede Incluir. Nesta edição, serão ofertadas mais de 3 mil vagas, distribuídas entre oportunidades de estágio, jovem aprendiz, primeiro emprego, contratações efetivas CLT, além de oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, trabalhadores 60+ e a comunidade LGBTQIAPN+.



São mais de mil oportunidades destinadas para estágio, jovem aprendiz e primeiro emprego. Há outras 500 vagas para pessoas com deficiência e 1.500 para os demais grupos. As contratações se destinam a segmentos como indústria, comércio, saúde, logística, administrativo, serviços e tecnologia.



Entre as empresas já confirmadas estão Amep Saúde, Araújo Abreu, P&C Serviços Empresariais, CIEE, Viva Rio, FAS Saúde, Lytorânea Engenharia, Dom Atacadista, Fundação Mudes, Assim Saúde, Grupo South, Coletivo Aprendiz, STN Empreendimentos e Construções, Estácio de Sá, Fusve, Coca-Cola Andina, Grupo AutoClass, ISsbet, Etex Brasil, PDLed, Distac Veiculos, Casa de Festa Bristrô, Monte Zaion e Celeiro, RVig Vigilância Patrimonial, entre outras.



Serão distribuídas 800 senhas por vez, entre 9h e 17h. Além das oportunidades de emprego, a ação oferecerá diversos serviços gratuitos à população, como orientações sociais, previdenciárias e jurídicas aos participantes. Na área da saúde e bem-estar, heverá atendimentos gratuitos com aferição de pressão arterial, teste de glicose e orientações preventivas à população.

Seviços



Uma parceria com o SPC Rio prestará atendimento gratuito de consulta aos serviços de proteção de crédito, permitindo que os trabalhadores saibam se possuem débitos negativados e recebam orientações para negociação e parcelamento de dívidas.



Já a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro disponibilizará serviços, como orientações e suporte relacionados à Carteira de Trabalho Digital, abono salarial, seguro-desemprego e informações sobre fiscalização do trabalho.



Aação acontece em conjunto com a Associação Comercial de Campo Grande (AECG), com apoio institucional da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro, Ministério Público do Trabalho RJ, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz (Aedin), Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá (Acija), Instituto Todos pelo Rio, Centro Esportivo Miécimo da Silva, entre outras instituições parceiras.