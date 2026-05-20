Parceria entre Senac RJ e prefeitura de Búzios oferece capacitação na Praça do Inefi - Divulgação Senac RJ / Reprodução

Parceria entre Senac RJ e prefeitura de Búzios oferece capacitação na Praça do InefiDivulgação Senac RJ / Reprodução

Publicado 20/05/2026 11:32

Rio - O Senac RJ, em parceria com a Prefeitura da Armação de Búzios e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Cabo Frio (Sindcom), vai levar a Escola Móvel de Gastronomia ao município. Serão oferecidas 144 vagas gratuitas em cursos de qualificação voltados exclusivamente para o público feminino.



As inscrições serão realizadas por ordem de chegada no dia 2 de junho, das 10h às 17h, na Praça do Inefi, na Rasa. Como as vagas são limitadas, a recomendação é que as interessadas compareçam cedo. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e possuir o Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano).



No ato da matrícula, devem ser apresentados os originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade (para este último, a instituição aceita autodeclaração).



Opções de qualificação



A estrutura itinerante oferecerá oito opções de oficinas práticas com foco no empreendedorismo:



- Pizzas (Segredos e Receitas);



- Preparo e Decoração de Bolos;



- Quentinhas de Milhões;



- Petiscos de Bar;



- Doces para Eventos;



- Salgados que Rendem Clientes;



- Massas Frescas e Recheadas;



- Bebidas para Festas.



O início das aulas está previsto para 9 de junho. Elas serão ministradas na própria carreta-escola, que conta com uma cozinha pedagógica moderna e totalmente equipada.





