Parceria entre Senac RJ e prefeitura de Búzios oferece capacitação na Praça do InefiDivulgação Senac RJ / Reprodução
As inscrições serão realizadas por ordem de chegada no dia 2 de junho, das 10h às 17h, na Praça do Inefi, na Rasa. Como as vagas são limitadas, a recomendação é que as interessadas compareçam cedo. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e possuir o Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano).
No ato da matrícula, devem ser apresentados os originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade (para este último, a instituição aceita autodeclaração).
Opções de qualificação
- Pizzas (Segredos e Receitas);
- Preparo e Decoração de Bolos;
- Quentinhas de Milhões;
- Petiscos de Bar;
- Doces para Eventos;
- Salgados que Rendem Clientes;
- Massas Frescas e Recheadas;
- Bebidas para Festas.
O início das aulas está previsto para 9 de junho. Elas serão ministradas na própria carreta-escola, que conta com uma cozinha pedagógica moderna e totalmente equipada.