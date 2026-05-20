Curso é fruto de parceria com o Centro de Memória do Bloco Cacique de RamosÈrica Martin/Agência O Dia
UFRJ recebe inscrições para curso de extensão gratuito com foco em samba e cultura
Iniciativa é voltada para professores, pesquisadores, universitários e trabalhadores da indústria criativa
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Búzios recebe carreta de gastronomia com 144 vagas em cursos gratuitos para mulheres
Inscrições começam no dia 2 de junho
Circuito Rio Empregos vai oferecer 3 mil oportunidades em Campo Grande
Vagas são para indústria, comércio, saúde, logística, serviços e tecnologia
Prorrogadas as inscrições para o Vestibular Cederj
São oferecidas 7.505 vagas em 17 cursos de graduação semipresenciais
Sesc lança curso gratuito de qualificação profissional em recreação
Para participar do processo de seleção é necessário ter Ensino Médio completo e mais de 18 anos
Setrab divulga 1,5 mil oportunidades de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz
Vagas estão distribuídas por três regiões fluminenses, com salários de até R$ 4.863
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