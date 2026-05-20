Curso é fruto de parceria com o Centro de Memória do Bloco Cacique de Ramos - Èrica Martin/Agência O Dia

Curso é fruto de parceria com o Centro de Memória do Bloco Cacique de RamosÈrica Martin/Agência O Dia

Publicado 20/05/2026 12:45

Rio - O Laboratório de Imaginário Social e Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Centro de Memória do Bloco Cacique de Ramos, está com inscrições abertas até esta quinta-feira, 21, para o curso de extensão “Samba: arte, cultura e transformação social”. A aula inaugural da atividade acontece na próxima terça-feira, 26, no formato remoto, com o escritor e professor universitário Maurício Barros de Castro.

O curso, de curta duração, tem orientação voltada para o diálogo horizontal entre a cultura do Samba e a universidade. Os encontros vão abordar aspectos da história do Samba e suas interfaces com a inclusão e a educação. Segundo Alexandre Palma, professor do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia para o Desenvolvimento Social na UFRJ e coordenador da iniciativa, a ideia é sublinhar o samba como conhecimento ancestral e interdisciplinar.

“A inspiração é a música Dia de Graça, onde Candeia sugere o Samba na Universidade: é preciso que a Academia e os diferentes territórios de educação incorporem esta cultura em seus repertórios a partir de metodologias ativas”, reforça Palma.

Os encontros são indicados para agentes culturais, professores, estudantes universitários, pesquisadores, trabalhadores da indústria criativa e público interessado nas relações entre Samba e transformação social. O curso é gratuito e será conferido certificado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ para os participantes que elaborarem trabalho final voltado para a exposição “Cacique de Ramos: avenidas, quintais e afetos”, com curadoria de Walter da Silva Pereira Júnior.

As atividades remotas acontecerão na terça-feira, 26, e no dia 9 de junho, das 19h às 20h30. As presenciais ocorrerão no Campus Praia Vermelha da UFRJ no dia 29 de maio e 5 de junho, das 13h às 17h; e no Centro de Memória do Bloco Cacique de Ramos (Rua Uranos, 1326, Olaria), nos dias 30 de maio e 6 de junho, das 9h às 13h.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível no perfil do Laboratório de Imaginário Social e Educação no Instagram: @liseufrj.

