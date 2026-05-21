Prefeito Eduardo Cavaliere no lançamento da plataforma Oportunidades Cariocas, em Madureira, na Zona Norte - Marco Antonio Lima/Prefeitura do Rio

Prefeito Eduardo Cavaliere no lançamento da plataforma Oportunidades Cariocas, em Madureira, na Zona NorteMarco Antonio Lima/Prefeitura do Rio

Publicado 21/05/2026 19:50

Rio - A Prefeitura do Rio lançou, nesta quinta-feira (21), a plataforma Oportunidades Cariocas, iniciativa que reúne, em um único ambiente digital, oportunidades de capacitação profissional, acesso ao mercado de trabalho e empreendedorismo. A novidade foi anunciada durante um evento na Arena Carioca Fernando Torres, em Madureira, Zona Norte, com a presença do prefeito Eduardo Cavaliere.

Nesta primeira fase, a plataforma já disponibiliza cinco mil vagas para cursos de qualificação e mais de 1,4 mil oportunidades de trabalho em diferentes áreas profissionais. Os cursos são oferecidos, inicialmente, por oito órgãos municipais: as secretarias municipais da Ciência e Tecnologia, Juventude, Pessoa com Deficiência, Políticas para Mulheres e Cuidados, Trabalho e Renda, e Turismo, além do Instituto Fundação João Goulart e da MultiRio.





Como funciona a plataforma



A proposta da plataforma, desenvolvida pela Subsecretaria de Transformação Digital e Cidades Inteligentes da Casa Civil e pela IplanRio, empresa de tecnologia vinculada ao mesmo órgão, é a de oferecer ao carioca uma jornada integrada e completa de desenvolvimento profissional para geração de renda. Esta jornada está apresentada, dentro da plataforma, em três diferentes eixos: Capacitação, Oportunidades de Trabalho e Prestação de Serviços. O processo é totalmente digital e começa com a inscrição simplificada, realizada por meio do login único Gov.br.



No módulo "Capacitação", o usuário poderá buscar um ou mais cursos de qualificação para se capacitar ou concluir sua formação e, na sequência, encontrar oportunidades de trabalho relacionadas à área que acabou de estudar. O catálogo é diverso e estão disponíveis desde capacitações em artes e astronomia até cursos de carreira de operador de drone. A plataforma permite que o aluno escolha a unidade e a turma mais próximas de sua residência, além de possibilitar o acompanhamento do status da inscrição diretamente no site. Ao concluir a atividade, o certificado é emitido e acessado na própria plataforma.



O Oportunidades Cariocas oferece também o módulo "Oportunidades de Trabalho", que funciona como uma ponte para o mercado. Ele integra vagas oferecidas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) e prevê, em breve, o uso de Inteligência Artificial para a elaboração de currículos e o chamado "match inteligente", que permitirá o cruzamento de dados do perfil do candidato com a vaga ideal.

As próximas a oferecer cursos em breve são as secretarias municipais de Meio Ambiente, Economia Solidária, Saúde e Planetário. A plataforma pode ser acessada pelos links: https://pref.rio/servicos/trabalho e https://pref.rio/servicos/cursos A proposta da plataforma, desenvolvida pela Subsecretaria de Transformação Digital e Cidades Inteligentes da Casa Civil e pela IplanRio, empresa de tecnologia vinculada ao mesmo órgão, é a de oferecer ao carioca uma jornada integrada e completa de desenvolvimento profissional para geração de renda. Esta jornada está apresentada, dentro da plataforma, em três diferentes eixos: Capacitação, Oportunidades de Trabalho e Prestação de Serviços. O processo é totalmente digital e começa com a inscrição simplificada, realizada por meio do login único Gov.br.No módulo "Capacitação", o usuário poderá buscar um ou mais cursos de qualificação para se capacitar ou concluir sua formação e, na sequência, encontrar oportunidades de trabalho relacionadas à área que acabou de estudar. O catálogo é diverso e estão disponíveis desde capacitações em artes e astronomia até cursos de carreira de operador de drone. A plataforma permite que o aluno escolha a unidade e a turma mais próximas de sua residência, além de possibilitar o acompanhamento do status da inscrição diretamente no site. Ao concluir a atividade, o certificado é emitido e acessado na própria plataforma.O Oportunidades Cariocas oferece também o módulo "Oportunidades de Trabalho", que funciona como uma ponte para o mercado. Ele integra vagas oferecidas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) e prevê, em breve, o uso de Inteligência Artificial para a elaboração de currículos e o chamado "match inteligente", que permitirá o cruzamento de dados do perfil do candidato com a vaga ideal.

No módulo "Prestação de Serviços", o Oportunidades Cariocas também permitirá futuramente que profissionais autônomos e prestadores de serviço cadastrem suas empresas e ofereçam serviços dentro da própria plataforma.

De acordo com dados da prefeitura, o município apresentou uma redução de 48% no número de desempregados nos últimos cinco anos (2021-2025) e mais de 530 mil pessoas capacitadas pela prefeitura. Desde 2021, foram mais de 387 mil empregos formais gerados na cidade.



Confira as vagas de cursos por secretaria:



Instituto Fundação João Goulart: 150 vagas para cursos de Design Estratégico para Políticas Públicas;



Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência: 300 vagas de cursos de Macramê, Adereços Criativos para a Copa Curso de empadas, tranças, Confecção de alça de celular, Marcador de Livros, Chaveiro em Flor e Chaveiro em Feltro;



Secretaria Municipal de Trabalho e Renda: 620 vagas para cursos de Designer de Sobrancelhas, Nail Designer e Trancista;



Secretaria Municipal da Juventude: 2.779 vagas para cursos de Designer de Sobrancelha, Barbeiro Profissional, Inglês sem Fronteiras, Design Gráfico e Criatividade para o Mundo Digital, Robótica, Inteligência Artificial., Operador de Drone, Indústria Avançada, Violão Avançado, Informática para Negócios, Impressão 3D, Informática Intermediário, Vídeo Maker, Fotografia, Mídias Sociais, DJ, Produção Musical, Libras, Maquiagem – iniciante, Nail Designer – iniciante Trancista, Depilação, Barbeiro – iniciante, Maquiagem e Cílios, Atendimento hospitaleiro; Programação Mobile – React Native; Primeiros passos para empreender;



MULTIRIO: vagas ilimitadas para cursos de Metodologias Ativas, Metodologia MultiRio, Rubricas Avaliativas, BNCC da Computação, Aplicações do Pensamento Computacional e TEA: Conhecer para Incluir;



Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia: 1.059 vagas para cursos de Clube Gamer, Matemática e Lógica com RPG, Aplicativos de Banco e Pix: Uso e segurança dos serviços financeiros digitais, Como Monetizar suas Redes Sociais, Controle financeiro pessoal, Currículo digital, Desenhando com Inteligência Artificial (IA), Design Gráfico com Canva, Digitação na Prática, Excel Básico, Fake News – Impactos e o Combate à Desinformação, IA: Os Impactos na Profissão e no Mercado de Trabalho, Introdução à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), League of Legends: Primeiros Passos, Manutenção e Reparo de Softwares de Celulares, Melhore seu Currículo com Inteligência Artificial, Montando seu Computador, Uso Seguro e Eficiente das Redes Sociais, Valorant: Ensinando Estratégia e Mecânica para o Meio Competitivo, Escola Carioca de Turismo e Escola Carioca de Turismo (2º edição);



Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados: 160 vagas para o curso Programa DANDARA – Educação Antirracista e Equidade de Gênero;



Secretaria Municipal de Turismo: 80 vagas para cursos da Escola Carioca de Turismo.



Confira as vagas de oportunidades de trabalho



Operador de telemarketing – 800

Auxiliar de limpeza – 100

Auxiliar de carga e descarga – 100

Auxiliar de açougue – 100

Atendente de Peixaria – 100

Repositor – 100

Auxiliar de cozinha – 30

Cumim – 20

Atendente de lanchonete – 25

Farmacêutico – 30

Cozinheiro – 8

