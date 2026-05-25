Aulas acontecerão na Casa da Juventude da GamboaJuvRio/Divulgação

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Estão abertas até o dia 7 de junho as inscrições para 72 vagas para cursos do projeto Rio do Futuro realizados na Casa da Juventude Centro. Jovens de 15 a 29 anos poderão se candidatar às oportunidades 100% gratuitas de capacitação em Atendimento Hospitaleiro, Programação Mobile e Primeiros Passos para Empreender. A iniciativa é fruto de parceria entre a Prefeitura do Rioe o Senac RJ. 

No curso de Atendimento Hospitaleiro, que disponibiliza 25 vagas, os jovens aprenderão sobre hospitalidade e qualidade no atendimento, comunicação assertiva e postura profissional, organização da rotina de trabalho, relacionamento interpessoal e empatia, atendimento a clientes, visitantes e equipes de trabalho, mediação de conflitos e tomada de decisão, ética, sigilo e responsabilidade.
Já na capacitação em Programação Mobile, que tem 22 vagas, as aulas serão focadas em conhecimentos sobre desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma, utilizando a tecnologia “React Native”. Os alunos aprenderão a arquitetura de aplicações mobile, configuração e uso de ambientes de desenvolvimento para aplicações móveis, desenvolvimento de interfaces e estruturas de código para aplicativos mobile, aplicação de conceitos de programação orientada a objetos no contexto mobile, trabalho com variáveis, tipos de dados, operadores, vetores e matrizes e integrar aplicações mobile com APIs e serviços de back-end.

As aulas do curso Primeiros Passos para Empreender apresentam os fundamentos do empreendedorismo, apoiando o participante na transformação de uma ideia em um modelo de negócio viável. Serão abordados os conceitos básicos de empreendedorismo, identificação de oportunidades de negócio, análise de perfil empreendedor e definição de objetivos, estruturação inicial de uma ideia de negócio, opções de modelo de negócio e proposta de valor e planejamento inicial para tirar a ideia do papel.

As aulas serão realizadas em julho, presencialmente, na Casa da Juventude Centro, localizada na Rua Camerino, 28A, na Gamboa. Para se inscrever, basta acessar a plataforma Oportunidades Cariocas.