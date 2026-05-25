Aulas acontecerão na Casa da Juventude da GamboaJuvRio/Divulgação
No curso de Atendimento Hospitaleiro, que disponibiliza 25 vagas, os jovens aprenderão sobre hospitalidade e qualidade no atendimento, comunicação assertiva e postura profissional, organização da rotina de trabalho, relacionamento interpessoal e empatia, atendimento a clientes, visitantes e equipes de trabalho, mediação de conflitos e tomada de decisão, ética, sigilo e responsabilidade.
As aulas do curso Primeiros Passos para Empreender apresentam os fundamentos do empreendedorismo, apoiando o participante na transformação de uma ideia em um modelo de negócio viável. Serão abordados os conceitos básicos de empreendedorismo, identificação de oportunidades de negócio, análise de perfil empreendedor e definição de objetivos, estruturação inicial de uma ideia de negócio, opções de modelo de negócio e proposta de valor e planejamento inicial para tirar a ideia do papel.
As aulas serão realizadas em julho, presencialmente, na Casa da Juventude Centro, localizada na Rua Camerino, 28A, na Gamboa. Para se inscrever, basta acessar a plataforma Oportunidades Cariocas.
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