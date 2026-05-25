Aulas acontecerão na Casa da Juventude da Gamboa - JuvRio/Divulgação

Aulas acontecerão na Casa da Juventude da GamboaJuvRio/Divulgação

Publicado 25/05/2026 16:32

Estão abertas até o dia 7 de junho as inscrições para 72 vagas para cursos do projeto Rio do Futuro realizados na Casa da Juventude Centro. Jovens de 15 a 29 anos poderão se candidatar às oportunidades 100% gratuitas de capacitação em Atendimento Hospitaleiro, Programação Mobile e Primeiros Passos para Empreender. A iniciativa é fruto de parceria entre a Prefeitura do Rioe o Senac RJ.



No curso de Atendimento Hospitaleiro, que disponibiliza 25 vagas, os jovens aprenderão sobre hospitalidade e qualidade no atendimento, comunicação assertiva e postura profissional, organização da rotina de trabalho, relacionamento interpessoal e empatia, atendimento a clientes, visitantes e equipes de trabalho, mediação de conflitos e tomada de decisão, ética, sigilo e responsabilidade.