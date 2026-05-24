Espaços da Juventude fornecem a estrutura necessária para os cursos

Os Espaços da Juventude estão com inscrições abertas até o dia 31 para 3.500 vagas nos cursos gratuitos. As oportunidades são direcionadas para jovens de 15 a 29 anos moradores da cidade do Rio de Janeiro. No total, são 15 formações distribuídas entre as sete unidades do equipamento público: Inglês sem Fronteiras, Oratória, Robótica, Inteligência Artificial, Operação de Drone, Indústria Avançada, Prática de Violão Avançada, Informática para Negócios, Impressão 3D, Informática (intermediário), Videomaker, Fotografia, Mídias Sociais, Indústria do Som (DJ) e Design Gráfico.

As aulas acontecem nos bairros do Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande. Todas as formações garantem material didático gratuito e certificado. 

O diferencial de junho serão dois novos cursos. O curso de Inglês sem Fronteiras, adota a metodologia de English for Specific Purposes (Inglês para Fins Específicos), focando em simulações reais do cotidiano corporativo. A aprendizagem é baseada em projetos e resoluções de problemas, garantindo que a gramática seja um meio para a ação profissional. Para se candidatar, não é necessário ter conhecimentos prévios da língua.

Já o curso de Videomaker busca capacitar os alunos a planejar, gravar, editar e publicar vídeos utilizando celular e computador, desenvolvendo habilidades práticas para criação de conteúdo audiovisual para redes sociais, internet e projetos pessoais/profissionais.
Para se inscrever, basta acessar a plataforma Oportunidades Cariocas da Prefeitura, escolher o curso e preencher o formulário.
Confira a programação dos cursos:
Cidade de Deus: Rua Daniel s/nº, apartamentos da Cidade de Deus (próximo à Fundação Leão XIII).

- Inteligência Artificial, segunda-feira, das 14h às 18h;

- Operação de Drone, quarta e sexta-feira, das 8h às 10h,  10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h;

- Indústria Avançada, quarta e sexta-feira, das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h.

Madureira: Avenida Ministro Edgard Romero 502 (em frente ao BRT Otaviano).

- Robótica, segunda, das 8h às 12h e 14h às 18h;

- Informática para Negócios, terça e quinta-feira, das 8h às 10h,  10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h;

- Inteligência Artificial, quarta e sexta-feira, das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h.

Vargem Pequena: Estrada dos Bandeirantes, 11.127, na Praça César Maia.

- Informática (intermediário), terça e quinta-feira, das 9h às 11h, 14h às 16h, 16h às 18h e 19h às 21h;

- Videomaker, quarta e sexta-feira, das 9h às 11h, 14h às 18h, 16h às 18h e 19h às 21h.

Campo Grande: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste.

- Informática para Negócios, segunda-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h;

Design Gráfico e Criatividade para o Mundo Digital, terça e quinta-feira, das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h;

- Operador de Drone, quarta e sexta-feira, das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h;

- Videomaker, segunda-feira, das 8h às 12h.

Vigário Geral: Estrada do Vigário Geral s/nº - Praça Elba.
Prática de Violão Avançada — Segunda — 13h às 17h

- Informática para Negócios, terça e quinta-feiras, das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30. 15h45 às 17h45 e 19h às 21h;

- Impressão 3D, quarta e sexta-feira, das 8h às 10h, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h.

Estácio de Sá: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô).

- Inglês sem Fronteiras, segunda-feiras, das 13h às 17h;

- Desenvolvimento da Oratória e Apresentação em Público, terça e quinta-feira, das 9h às 11h, 14h às 16h e 19h às 21h;

- Robótica, quarta e sexta-feiras, das 9h às 11h, 14h às 16h e 19h às 21h.

Jacarezinho: Avenida Dom Hélder Câmara, 1801, Jacarezinho.

- Informática para Negócios, segunda-feira, das 13h às 17h;

- Mídias Sociais, terça e quinta-feira, das 9h às 11h, 13h às 15h, 15h30 às 17h30 e 19h às 21h;

- Indústria do Som (DJ), quarta e sexta-feira, das 9h às 11h, 13h às 15h, 15h30 às 17h30 e 19h às 21h;

- Fotografia, segunda-feira, das 13h às 17h.