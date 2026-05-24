Espaços da Juventude fornecem a estrutura necessária para os cursos
As aulas acontecem nos bairros do Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande. Todas as formações garantem material didático gratuito e certificado.
O diferencial de junho serão dois novos cursos. O curso de Inglês sem Fronteiras, adota a metodologia de English for Specific Purposes (Inglês para Fins Específicos), focando em simulações reais do cotidiano corporativo. A aprendizagem é baseada em projetos e resoluções de problemas, garantindo que a gramática seja um meio para a ação profissional. Para se candidatar, não é necessário ter conhecimentos prévios da língua.
Já o curso de Videomaker busca capacitar os alunos a planejar, gravar, editar e publicar vídeos utilizando celular e computador, desenvolvendo habilidades práticas para criação de conteúdo audiovisual para redes sociais, internet e projetos pessoais/profissionais.
- Inteligência Artificial, segunda-feira, das 14h às 18h;
- Operação de Drone, quarta e sexta-feira, das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h;
- Indústria Avançada, quarta e sexta-feira, das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h.
Madureira: Avenida Ministro Edgard Romero 502 (em frente ao BRT Otaviano).
- Robótica, segunda, das 8h às 12h e 14h às 18h;
- Informática para Negócios, terça e quinta-feira, das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h;
- Inteligência Artificial, quarta e sexta-feira, das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h.
Vargem Pequena: Estrada dos Bandeirantes, 11.127, na Praça César Maia.
- Informática (intermediário), terça e quinta-feira, das 9h às 11h, 14h às 16h, 16h às 18h e 19h às 21h;
- Videomaker, quarta e sexta-feira, das 9h às 11h, 14h às 18h, 16h às 18h e 19h às 21h.
Campo Grande: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste.
- Informática para Negócios, segunda-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h;
Design Gráfico e Criatividade para o Mundo Digital, terça e quinta-feira, das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h;
- Operador de Drone, quarta e sexta-feira, das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h;
- Videomaker, segunda-feira, das 8h às 12h.
Vigário Geral: Estrada do Vigário Geral s/nº - Praça Elba.
- Informática para Negócios, terça e quinta-feiras, das 8h às 10h, 10h15 às 12h15, 13h30 às 15h30. 15h45 às 17h45 e 19h às 21h;
- Impressão 3D, quarta e sexta-feira, das 8h às 10h, 13h30 às 15h30, 15h45 às 17h45 e 19h às 21h.
Estácio de Sá: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô).
- Inglês sem Fronteiras, segunda-feiras, das 13h às 17h;
- Desenvolvimento da Oratória e Apresentação em Público, terça e quinta-feira, das 9h às 11h, 14h às 16h e 19h às 21h;
- Robótica, quarta e sexta-feiras, das 9h às 11h, 14h às 16h e 19h às 21h.
Jacarezinho: Avenida Dom Hélder Câmara, 1801, Jacarezinho.
- Informática para Negócios, segunda-feira, das 13h às 17h;
- Mídias Sociais, terça e quinta-feira, das 9h às 11h, 13h às 15h, 15h30 às 17h30 e 19h às 21h;
- Indústria do Som (DJ), quarta e sexta-feira, das 9h às 11h, 13h às 15h, 15h30 às 17h30 e 19h às 21h;
- Fotografia, segunda-feira, das 13h às 17h.
