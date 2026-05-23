Profissionais contratados irão atuar em atividades como recebimento, separação e etiquetagem - Arte

Profissionais contratados irão atuar em atividades como recebimento, separação e etiquetagemArte

Publicado 23/05/2026 12:51

Uma empresa do setor de comércio eletrônico abriu 500 vagas temporárias para o cargo de auxiliar de logística em um centro operacional localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O cadastramento de candidatos está sendo feito pela Employer Recursos Humanos.





Os profissionais contratados irão atuar em atividades como recebimento, separação, etiquetagem, conferência e expedição de produtos, além da coleta de dados de pedidos. Para participar do processo seletivo é necessário ter ensino fundamental completo e disponibilidade para atividades operacionais e horários flexíveis. Os interessados nas vagas podem enviar currículo para o e-mail



Segundo Marcelo de Abreu, presidente da Employer Recursos Humanos, o mercado já percebe reflexos do fim da chamada "taxa das blusinhas", imposto federal de 20% sobre compras internacionais de até US$50. As oportunidades são para início imediato e contam com salário de R$1.900, além de refeição no local e ônibus fretado ou auxílio mobilidade de R$440 mensais. Há vagas para os turnos da manhã, tarde, noite e madrugada.Os profissionais contratados irão atuar em atividades como recebimento, separação, etiquetagem, conferência e expedição de produtos, além da coleta de dados de pedidos. Para participar do processo seletivo é necessário ter ensino fundamental completo e disponibilidade para atividades operacionais e horários flexíveis. Os interessados nas vagas podem enviar currículo para o e-mail _rjselecao@employer.com.br Segundo Marcelo de Abreu, presidente da Employer Recursos Humanos, o mercado já percebe reflexos do fim da chamada "taxa das blusinhas", imposto federal de 20% sobre compras internacionais de até US$50.

"A redução dos custos nas compras internacionais deve aumentar o fluxo de pedidos no comércio eletrônico. O setor logístico é um dos primeiros a sentir esse impacto e precisa reforçar rapidamente as equipes para manter a operação funcionando com agilidade", afirma.



De acordo com ele, a tendência é de ampliação das oportunidades temporárias nos próximos meses, especialmente em centros de distribuição e operações ligadas ao transporte e separação de mercadorias.



A isenção do imposto federal para compras internacionais de até US$50 entrou em vigor neste mês por meio de Medida Provisória do governo federal. A medida vale para empresas cadastradas no programa Remessa Conforme e reduziu os custos para consumidores em plataformas internacionais de e-commerce.



Direitos do Trabalhador Temporário



Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

O trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.