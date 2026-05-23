Profissionais contratados irão atuar em atividades como recebimento, separação e etiquetagemArte
Os profissionais contratados irão atuar em atividades como recebimento, separação, etiquetagem, conferência e expedição de produtos, além da coleta de dados de pedidos. Para participar do processo seletivo é necessário ter ensino fundamental completo e disponibilidade para atividades operacionais e horários flexíveis. Os interessados nas vagas podem enviar currículo para o e-mail _rjselecao@employer.com.br.
Segundo Marcelo de Abreu, presidente da Employer Recursos Humanos, o mercado já percebe reflexos do fim da chamada "taxa das blusinhas", imposto federal de 20% sobre compras internacionais de até US$50.
De acordo com ele, a tendência é de ampliação das oportunidades temporárias nos próximos meses, especialmente em centros de distribuição e operações ligadas ao transporte e separação de mercadorias.
A isenção do imposto federal para compras internacionais de até US$50 entrou em vigor neste mês por meio de Medida Provisória do governo federal. A medida vale para empresas cadastradas no programa Remessa Conforme e reduziu os custos para consumidores em plataformas internacionais de e-commerce.
Direitos do Trabalhador Temporário
Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.
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