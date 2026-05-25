Curso de Libras será oferecido na modalidade a distância, com duração de sete mesesReprodução
Professores da rede estadual receberão formação inédita em Libras
Curso gratuito da Fundação Cecierj terá vagas reservadas para educadores
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Projeto Rio do Futuro tem 72 vagas em cursos na Casa da Juventude
Iniciativa é fruto de parceria entre a prefeitura e o Senac RJ
Espaços da Juventude oferecem 3,5 mil vagas em cursos em junho
Inscrições devem ser feitas pela plataforma Oportunidades Cariocas
Empresa de comércio eletrônico abre 500 vagas temporárias em Jacarepaguá
Oportunidades são para início imediato e contam com salário de R$1.900
Faetec abre mais de 3,7 mil vagas gratuitas para cursos técnicos, graduação e especializações
Processo seletivo oferece oportunidades em unidades de todo o estado
Cariocas ganham plataforma digital com oportunidades de emprego e capacitação profissional
Nova ferramenta da Prefeitura do Rio já disponibiliza cinco mil vagas para cursos de qualificação e mais de 1,4 mil oportunidades de trabalho. Confira a lista completa
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