Curso de Libras será oferecido na modalidade a distância, com duração de sete meses - Reprodução

Curso de Libras será oferecido na modalidade a distância, com duração de sete mesesReprodução

Publicado 25/05/2026 17:32

O governo estadual vai ampliar a qualificação de profissionais da educação para fortalecer a inclusão de alunos surdos nas escolas da rede pública. Em parceria com a Fundação Cecierj, a Secretaria de Educação terá 100 vagas reservadas no novo curso gratuito de aperfeiçoamento em Libras.

A iniciativa busca preparar profissionais para atuar em ambientes escolares mais acessíveis e inclusivos, ampliando o atendimento a estudantes surdos, surdocegos e com deficiência auditiva. O curso abordará práticas pedagógicas, estratégias de comunicação e conteúdos voltados à Educação Bilíngue para Surdos, à Educação Especial e à Educação Inclusiva.

Esta é a primeira vez que a Fundação Cecierj oferece o curso de aperfeiçoamento em Libras. Todo o conteúdo foi desenvolvido por bolsistas ligados à instituição, incluindo Isaac Gomes Moraes de Souza, professor do Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines), referência nacional na área.

A formação será realizada na modalidade a distância, com duração de sete meses e um encontro presencial para apresentação do trabalho final.

A formação está organizada em quatro módulos, totalizando 180 horas, contemplando desde fundamentos teóricos sobre surdez, cultura e comunidade surda até o desenvolvimento progressivo das competências linguísticas em Libras. Além das atividades on-line, o curso conta com momentos de interação prática, produção sinalizada e acompanhamento tutorial, buscando aproximar o cursista de situações reais de comunicação em Libras.