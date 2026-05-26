Inscrições no programde estágio da Raízen vão até o dia 21 de junhoRaízen/Divulgação
No Rio de Janeiro, há oportunidades nas unidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e da capital. O candidato poderá se inscrever em diferentes áreas como Finanças, Saúde e Meio Ambiente (SSMA), Suprimentos, Lubrificantes, Comercial (Varejo, B2B), Operações, Pricing, Trading, Abastecimento, Transportes, Engenharia, TI, Marketing, Sustentabilidade, Auditoria, Planejamento, Operações e Manutenção Industrial.
Entre os benefícios oferecidos aos estagiários estão bolsa-auxílio mensal de R$ 2 mil; auxílio-transporte de R$ 194 ou fretado (valor varia de acordo com a localidade da vaga); plano de saúde e odontológico; seguro de vida; Wellhub; vale-refeição ou refeitório no local; e Trilha de Desenvolvimento. Caso aprovada, a pessoa poderá iniciar na empresa entre julho e agosto.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.