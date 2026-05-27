Ação na estação Carioca do metrô acontece entre 7h e 15h - MetrôRio/Divulgação

Ação na estação Carioca do metrô acontece entre 7h e 15hMetrôRio/Divulgação

Publicado 27/05/2026 11:16

Nesta quarta, 27, e quinta-feira, 28, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE Rio) realiza um mutirão para cadastrar estudantes interessados em vagas de estágio e aprendizagem, além de oferecer oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs). A ação acontece na estação Carioca do metrô, das 7h às 15h, e contará ainda com processos seletivos, oficina de LinkedIn e diversos serviços em parceria com a Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável.

Serão disponibilizadas 4.981 vagas em todo o Estado, sendo 3.387 para estágio e 1.594 para jovem aprendiz. Na capital, especificamente, há 2.620 oportunidades, sendo 1.954 de estágio e 666 de aprendizagem. Já em Niterói e Baixada Fluminense serão 2.361 vagas: estágio (1.433) e aprendizagem (928).

As principais áreas profissionais com vagas de estágio são: Administrativa, Ensino Médio, Educação, Campo do Direito, Contabilidade, Construção Civil, Marketing, Farmácia, Informática, Técnico Administrativa, Comunicação, Engenharia de Produção, Design, Técnico de Saúde; Arquitetura e Urbanismo, Elétrica-Eletrônica e Técnico de Elétrica-Eletrônica.

Já as oportunidades para jovem aprendiz estão concentradas nas áreas de Administrativo, Alimentação, Comércio e Varejo, Logística, Asseio e Conservação, Produção, Comércio , Varejo e Atacado, Múltiplas Ocupações em Serviço de Turismo e Hotelaria, Magarefe, Operador de Telemarketing Atendente de lanchonete, Arco administrativo (EAD), Auxiliar de Produção (EAD), Arco Comércio e Varejo (EAD JAC), Operador de Suporte: Hardware/Software e Redes, Arco Bancário Adolescente (4 horas) e Auxiliar de Logística (EAD).