Ação na estação Carioca do metrô acontece entre 7h e 15hMetrôRio/Divulgação
Estação Carioca do metrô tem mutirão com quase 5 mil vagas para estágio e jovem aprendiz
Ação acontece nesta quarta e quinta-feira
Plataforma de e-commerce e Sebrae expandem capacitação para pequenos negócios
Treinamentos ocorrem totalmente on-line
Casa da Juventude Centro tem 350 vagas disponíveis para cursos gratuitos
Oportunidades são para aulas de barbearia, depilação, design de sobrancelhas, tranças, produção musical, maquiagem, nail design, samba e breakdance
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Caixa divulga resultado do concurso público para carreiras de nível superior
Aprovados serão chamados assim que o certame for homologado
Universidade reforça atendimento gratuito para declaração do IR e Dasn-Simei na reta final do prazo
Interessados devem preencher formulário disponível na internet
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Bolsa oferecida é de R$ 2 mil mensais
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