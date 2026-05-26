Mais de 78 mil candidatos se inscreveram no concurso da Caixa - Divulgação

Mais de 78 mil candidatos se inscreveram no concurso da CaixaDivulgação

Publicado 26/05/2026 15:09

A Caixa divulgou nesta terça-feira, 26, o resultado do concurso público de 2025/2026 para as vagas de nível superior. O edital foi lançado em novembro de 2025, com mais de 700 oportunidades entre vagas e cadastro reserva. A lista de aprovados será publicada no Diário Oficial da União e também estará disponível na página da Fundação Cesgranrio

Mais de 78 mil candidatos concorreram às 184 vagas imediatas e 552 para cadastro de reserva, com oportunidades para arquitetos, engenheiros (civil, eletricista, mecânico e de segurança) e médicos do trabalho.

Com a divulgação do resultado e a homologação do concurso, as convocações podem acontecer a qualquer momento, dentro do prazo de validade do certame, que é de 12 meses, e pode ser prorrogado uma vez por igual período, conforme a necessidade da Caixa.

Após a convocação, os candidatos serão submetidos aos exames médicos e procedimentos admissionais.

Vagas

A Caixa destinou o percentual de 5% do total de vagas aos candidatos pessoas com deficiência, 25% aos candidatos pessoas negras, 3% aos candidatos pessoas indígenas e 2% aos candidatos pessoas quilombolas.

Confira o detalhamento das vagas diretas:

- arquiteto: 36 vagas;

- engenheiro civil: 103 vagas;

- engenheiro de segurança: 3 vagas;

- engenheiro elétrico: 13 vagas;

- engenheiro mecânico: 5 vagas;

- médico do trabalho: 24 vagas.