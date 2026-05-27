Um dos cursos oferecidos é do de trancista - Laryssa Lomenha/Divulgação

Um dos cursos oferecidos é do de trancistaLaryssa Lomenha/Divulgação

Publicado 27/05/2026 15:21

A Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JuvRio) está com inscrições abertas para 350 vagas em cursos gratuitos na Casa da Juventude Centro, na Gamboa. As oportunidades são voltadas para jovens que desejam se qualificar profissionalmente, empreender ou desenvolver habilidades artísticas e culturais.

As vagas são para cursos de barbeiro, depilação, designer de sobrancelhas, trancista, produção musical, maquiagem e nail designer, além de aulas de samba e breakdance. As formações profissionalizantes têm duração de um mês, com aulas teóricas e práticas realizadas duas vezes por semana e ofertam 50 vagas por turma. Já as oficinas de dança acontecem de forma continuada, sem prazo definido para encerramento.

Todo o material utilizado nas atividades é disponibilizado gratuitamente pela própria Casa da Juventude. Os alunos que alcançarem pelo menos 75% de presença receberão certificado de conclusão.

Para as aulas de segunda e quarta-feira, com inscrições até segunda-feira, 1º de junho, há vagas para barbeiro, depilação, designer de sobrancelhas e trancista, das 14h às 18h, além de produção musical, das 18h às 20h. Já as turmas de terça e quinta-feira, com inscrições até terça-feira, 2, oferecem aulas de maquiagem e nail designer, das 14h às 18h.

A programação cultural inclui oficinas gratuitas de dança para interessados a partir de 15 anos. As turmas de breakdance acontecem às segundas-feiras, das 18h às 20h, na própria Casa da Juventude Centro. Já as aulas de samba são ministradas pela musa da Viradouro Carol Macharethe, às quintas-feiras, das 18h às 21h, em frente ao Museu do Amanhã.

Para participar das oficinas de samba e breakdance não é necessário realizar inscrição prévia. Basta comparecer ao local nos dias e horários das atividades. As aulas são abertas para iniciantes e também para quem deseja aprimorar a técnica.

As inscrições para os cursos profissionalizantes podem ser feitas pelos links do portal Oportunidades Cariocas da Prefeitura do Rio: