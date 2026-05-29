Vagas são extensivas para pessoas com deficiência (PCD)Divulgação

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A Camorim Serviços Marítimos está com oportunidades abertas para profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência. As vagas são para atuação em setores administrativos, operacionais e técnicos, reforçando o crescimento da companhia e a busca por novos talentos.
Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para mecânico, mecânico V, eletricista, técnico de segurança pleno, supervisor de manutenção, analista contábil júnior, analista fiscal júnior, analista de sistemas sênior, além de oportunidades para estagiário de tesouraria, estagiário de manutenção e jovem aprendiz.
As vagas são extensivas para pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados devem enviar currículo para trabalheconosco@camorim.com.br com o nome da vaga desejada no assunto do e-mail.