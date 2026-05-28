Alunas de turmas anteriores participam de atividade de qualificação focada no mercado internacionalMarcello Casal Jr / Agência Brasil/ Arquivo
Ministério terá cursos de comércio exterior para mulheres e pessoas negras
São 670 vagas gratuitas em capacitações online e presenciais
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Empresas se unem para lançar programa de contratação e capacitação de PCDs
Vagas são em regime CLT e oferecem salário fixo, remuneração variável e pacote de benefícios
Plataforma de e-commerce e Sebrae expandem capacitação para pequenos negócios
Treinamentos ocorrem totalmente on-line
Casa da Juventude Centro tem 350 vagas disponíveis para cursos gratuitos
Oportunidades são para aulas de barbearia, depilação, design de sobrancelhas, tranças, produção musical, maquiagem, nail design, samba e breakdance
Estação Carioca do metrô tem mutirão com quase 5 mil vagas para estágio e jovem aprendiz
Ação acontece nesta quarta e quinta-feira
Caixa divulga resultado do concurso público para carreiras de nível superior
Aprovados serão chamados assim que o certame for homologado