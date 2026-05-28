Alunas de turmas anteriores participam de atividade de qualificação focada no mercado internacional - Marcello Casal Jr / Agência Brasil/ Arquivo

Alunas de turmas anteriores participam de atividade de qualificação focada no mercado internacionalMarcello Casal Jr / Agência Brasil/ Arquivo

Publicado 28/05/2026 18:04

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) está disponibilizando 670 vagas para cursos gratuitos de comércio exterior, presenciais e virtuais, destinados a mulheres e pessoas negras.

As ações de capacitação do Programa Raízes Comex serão feitas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo, Campinas e Guarulhos (Sindasp).

Na modalidade online, estão abertos 250 acessos gratuitos à plataforma EduComex para capacitação de profissionais da área de mercado internacional. O prazo de inscrição termina no dia 18 de junho.

Nas turmas presenciais, estão disponíveis 420 vagas em parceria com o Senac, distribuídas entre os estados do Paraná (PR), Pernambuco (PE), Goiás (PA), Pará (PA), Bahia (BA), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Minas Gerais (MG).

O cadastro segue aberto para os polos de Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Campinas (SP) e Uberlândia (MG), com início das aulas previsto para o próximo mês.

Podem se candidatar cidadãos negros (com acesso prioritário), a partir de 16 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos por indivíduo e que estejam cursando, no mínimo, o segundo ano do Ensino Médio.