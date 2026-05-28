Vagas para PCDs são para atuação na área comercial da StoneDivulgação
Além do processo seletivo, o programa conta com uma etapa de capacitação conduzida pela Koru. As aulas serão on-line e terão foco em desenvolvimento comercial, preparação para a rotina da área e integração ao portfólio da Stone.
As vagas são em regime CLT e contam com salário fixo, remuneração variável e pacote de benefícios, incluindo plano de saúde e odontológico, Wellhub, auxílio creche, vale refeição/alimentação, seguro de vida, auxílio transporte e acesso a plataformas de desenvolvimento profissional. As inscrições para as vagas vão até 26 de junho. Já a formação para os profissionais aprovados tem previsão de início em agosto.
Para realizar as inscrições, acesseo interessado deve acessar o site do programa.
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