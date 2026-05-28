Vagas para PCDs são para atuação na área comercial da Stone - Divulgação

Vagas para PCDs são para atuação na área comercial da StoneDivulgação

Publicado 28/05/2026 12:30

Rio - A Stone lança, em parceria com a Koru, empresa especializada em desenvolvimento profissional e corporativo, um programa voltado para a contratação e capacitação de pessoas com deficiência para atuar na área comercial externa. Ao todo, serão mais de 40 vagas em diferentes regiões do Brasil para posições como consultor comercial externo e vendedor externo.