Vagas para PCDs são para atuação na área comercial da StoneDivulgação

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Rio - A Stone lança, em parceria com a Koru, empresa especializada em desenvolvimento profissional e corporativo, um programa voltado para a contratação e capacitação de pessoas com deficiência para atuar na área comercial externa. Ao todo, serão mais de 40 vagas em diferentes regiões do Brasil para posições como consultor comercial externo e vendedor externo.
Para participar, os candidatos precisam ter concluído o ensino médio, ter interesse em vendas e atendimento, ser dinâmico, proativo e foco em aprendizado contínuo. O modelo de contratação é presencial, e há vagas no Rio de Janeiro. 

Além do processo seletivo, o programa conta com uma etapa de capacitação conduzida pela Koru. As aulas serão on-line e terão foco em desenvolvimento comercial, preparação para a rotina da área e integração ao portfólio da Stone. 

As vagas são em regime CLT e contam com salário fixo, remuneração variável e pacote de benefícios, incluindo plano de saúde e odontológico, Wellhub, auxílio creche, vale refeição/alimentação, seguro de vida, auxílio transporte e acesso a plataformas de desenvolvimento profissional. As inscrições para as vagas vão até 26 de junho. Já a formação para os profissionais aprovados tem previsão de início em agosto.

Para realizar as inscrições, acesseo interessado deve acessar o site do programa.