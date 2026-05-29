Mulheres com renda de até 1,5 salário mínimo poderão concorrer a bolsas de estudo integrais - Internet/Reprodução

Mulheres com renda de até 1,5 salário mínimo poderão concorrer a bolsas de estudo integraisInternet/Reprodução

Publicado 29/05/2026 16:37

Para ampliar a qualificação profissional feminina no Rio de Janeiro, o governo estadual fechou uma parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) para conceder às mulheres bolsas de estudo de até 100% em cursos de graduação tecnológica. O programa será lançado com 400 vagas imediatas. A previsão, no entanto, é que a oferta possa ser ampliada para mil bolsas ao longo das etapas seguintes do projeto.

A ação da Secretaria Estadual da Mulher e Políticas Inclusivas tem como foco mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e contará com reserva de vagas para pessoas com deficiência. As bolsas serão destinadas aos cursos de Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade e Logística, áreas consideradas estratégicas em função da demanda crescente por mulheres qualificadas para atuarem nos setores administrativos e operacionais.

Orientação profissional e acadêmica

Mulheres com renda de até 1,5 salário mínimo poderão concorrer às bolsas integrais, enquanto aquelas com renda de até três salários mínimos terão acesso a descontos de 50% nas mensalidades. O ingresso poderá ocorrer por meio do vestibular da instituição ou pelo aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A expectativa é que o programa possa servir de modelo para novas cooperações entre o poder público e instituições privadas de ensino no Estado.

Além da oferta das bolsas, a secretaria e a ESPM vão promover nodia 10 de junho, às 10h, um encontro no auditório da unidade para orientação de candidatas interessadas. A proposta é auxiliar as participantes no processo de inscrição, esclarecer dúvidas sobre documentação e os critérios de renda, além de aproximar as futuras alunas do ambiente universitário.