Mulheres com renda de até 1,5 salário mínimo poderão concorrer a bolsas de estudo integraisInternet/Reprodução
Parceria vai oferecer até 400 bolsas de graduação para mulheres
Iniciativa contará com reserva de vagas para pessoas com deficiência
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Iniciativa contará com reserva de vagas para pessoas com deficiência
Empresa do setor marítimo abre vagas para áreas técnicas, operacionais e administrativas
Oportunidades incluem cargos para mecânico, eletricista, analistas, supervisão, estágios e jovem aprendiz
Ministério terá cursos de comércio exterior para mulheres e pessoas negras
São 670 vagas gratuitas em capacitações online e presenciais
Empresas se unem para lançar programa de contratação e capacitação de PCDs
Vagas são em regime CLT e oferecem salário fixo, remuneração variável e pacote de benefícios
Plataforma de e-commerce e Sebrae expandem capacitação para pequenos negócios
Treinamentos ocorrem totalmente on-line
Casa da Juventude Centro tem 350 vagas disponíveis para cursos gratuitos
Oportunidades são para aulas de barbearia, depilação, design de sobrancelhas, tranças, produção musical, maquiagem, nail design, samba e breakdance
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