Curso é voltado para professores da educação básica - Gettyimages

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Publicado 31/05/2026 05:00

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) está com inscrições abertas para o “Curso de Aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos, Diversidades e Educação Midiática: Práticas com a Escola”. A formação é ofertada em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), do Ministério da Educação (MEC), a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), a Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) - Campus Uberlândia.



Gratuito, totalmente on-line e com certificação de 225 horas, o curso será realizado pela plataforma Moodle do Centro de Educação a Distância da UFU (CEaD/UFU). As inscrições estão abertas até 21 de junho.



A proposta desta terceira edição é ampliar o diálogo entre educação em direitos humanos, diversidades e educação midiática a partir de experiências práticas voltadas ao cotidiano escolar. O curso busca contribuir para a formação de profissionais capazes de desenvolver ações pedagógicas críticas, acolhedoras e conectadas aos desafios contemporâneos da Educação Básica.



A formação será organizada em uma unidade geral e cinco unidades temáticas voltadas à construção de experiências formativas, propostas prático-pedagógicas e dinâmicas inspiradoras para desenvolvimento de ações junto à comunidade escolar. Entre os temas abordados estão educação midiática, direitos das crianças e adolescentes no ambiente digital, comunicação não violenta, diversidade sexual e de gênero, migrações internacionais no cotidiano escolar e enfrentamento à desinformação.



Ao longo do curso, os participantes terão acesso a videoaulas, textos-base, fóruns de discussão, atividades avaliativas, materiais complementares e sugestões de dinâmicas inspiradoras para desenvolvimento de ações junto à comunidade escolar.



As vagas são destinadas prioritariamente a professores e profissionais da Educação Básica com vínculo formal escolar, mas demais interessados também poderão participar em caso de vagas remanescentes.