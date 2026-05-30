As inscrições no banco de talentos da Latam vão até o dia 7 de junho - Latam/Divulgação

As inscrições no banco de talentos da Latam vão até o dia 7 de junhoLatam/Divulgação

Publicado 30/05/2026 05:00





O banco de talentos tem como objetivo mapear profissionais para oportunidades em todos os equipamentos que compõem a frota Latam, conectando talentos às futuras necessidades da operação.



As inscrições para o banco externo estarão abertas até as 21h59 do dia 7 de junho, exclusivamente pela página



Entre os requisitos obrigatórios para participação estão:



- ser brasileiro nato ou naturalizado;

- possuir licença de Piloto Comercial de Avião;

- habilitação IFRA;

- mínimo de 150 horas totais de voo;

- CCT de PLA;

- Icao 4 ou superior válido;

- CMA de primeira classe válido;

- curso superior completo;

- passaporte brasileiro válido. Rio - A Latam abriu um banco de talentos para copilotos com foco em futuras oportunidades na operação da companhia. A iniciativa contempla profissionais com experiência e interesse em atuar nas frotas da família Airbus A320 e Embraer E195-E2 — o novo modelo de aeronave que começa a integrar a frota da empresa no último trimestre de 2026.O banco de talentos tem como objetivo mapear profissionais para oportunidades em todos os equipamentos que compõem a frota Latam, conectando talentos às futuras necessidades da operação.As inscrições para o banco externo estarão abertas até as 21h59 do dia 7 de junho, exclusivamente pela página Trabalhe Conosco Entre os requisitos obrigatórios para participação estão:- ser brasileiro nato ou naturalizado;- possuir licença de Piloto Comercial de Avião;- habilitação IFRA;- mínimo de 150 horas totais de voo;- CCT de PLA;- Icao 4 ou superior válido;- CMA de primeira classe válido;- curso superior completo;- passaporte brasileiro válido.

Também serão considerados diferenciais:



- visto americano válido (B1/B2);

- xperiência recente ou carteira válida para aeronaves A320 e E-Jets E1/E2.

O processo seletivo será conduzido com base na aderência do candidato ao perfil da posição, incluindo requisitos classificados como diferenciais e análise de horas de voo. O e-mail informado no cadastro será o canal oficial de contato durante todo o processo seletivo.

