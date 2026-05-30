As inscrições no banco de talentos da Latam vão até o dia 7 de junhoLatam/Divulgação
O banco de talentos tem como objetivo mapear profissionais para oportunidades em todos os equipamentos que compõem a frota Latam, conectando talentos às futuras necessidades da operação.
As inscrições para o banco externo estarão abertas até as 21h59 do dia 7 de junho, exclusivamente pela página Trabalhe Conosco.
Entre os requisitos obrigatórios para participação estão:
- ser brasileiro nato ou naturalizado;
- possuir licença de Piloto Comercial de Avião;
- habilitação IFRA;
- mínimo de 150 horas totais de voo;
- CCT de PLA;
- Icao 4 ou superior válido;
- CMA de primeira classe válido;
- curso superior completo;
- passaporte brasileiro válido.
- visto americano válido (B1/B2);
- xperiência recente ou carteira válida para aeronaves A320 e E-Jets E1/E2.
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