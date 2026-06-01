Concurso para oficial da PM oferece 100 vagas - Foto: Divulgação/38º BPM

Concurso para oficial da PM oferece 100 vagasFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 01/06/2026 16:43

O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, autorizou a realização de concurso público para o preenchimento de 100 vagas no Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O despacho foi publicado nesta segunda-feira, 1º, no Diário Oficial.

A seleção representa uma oportunidade para quem deseja ingressar na carreira de oficial da corporação. Os candidatos aprovados serão matriculados no Curso de Formação de Oficiais, etapa obrigatória para ingressar no quadro de oficiais da PMERJ.

Para participar do concurso, os interessados deverão atender aos requisitos que serão detalhados no edital, incluindo diploma de graduação em Direito, além da aprovação nas etapas física, médica e psicológica previstas para a carreira militar.

O Curso de Formação de Oficiais tem duração de três anos. Ao término desse período, os alunos serão declarados aspirantes a oficial, primeiro posto da carreira de oficial da Polícia Militar.