Concurso para oficial da PM oferece 100 vagasFoto: Divulgação/38º BPM
Estado autoriza concurso para ingresso no quadro de oficiais da Polícia Militar
Candidatos devem ter graduação em Direito
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Trabalha Rio vai cadastrar currículos em dois bairros nesta semana
Atendimento acontece das 10h às 14h
Inscrições abertas para curso gratuito com foco em práticas em direitos humanos e educação midiática
Terceira edição da formação pretende qualificar professores para desenvolver ações e intervenções no ambiente escola
Empresa aérea cria banco de talentos para copilotos
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MPF recomenda correção de cotas raciais em concurso do Instituto Benjamin Constant
Procuradores identificaram falhas no certame
Sancionada lei que garante reserva de vagas para mulheres em programas de estágio e trainee
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