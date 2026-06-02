Há capacitações disponíveis em todas as Naves do ConhecimentoRafael Alves/Divulgação
Naves do Conhecimento oferecem 6.650 vagas em atividades gratuitas de capacitação
Há cursos promovidos em parceria com o Senac RJ
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MetrôRio abre inscrições para Jovem Aprendiz com vagas exclusivas para mulheres
Iniciativa oferece formação em Mecânica, com capacitação teórica e prática
Rio começa a semana com mais de 4,2 mil oportunidades de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
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Trabalha Rio vai cadastrar currículos em dois bairros nesta semana
Atendimento acontece das 10h às 14h
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Terceira edição da formação pretende qualificar professores para desenvolver ações e intervenções no ambiente escola
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