Há capacitações disponíveis em todas as Naves do Conhecimento - Rafael Alves/Divulgação

Há capacitações disponíveis em todas as Naves do ConhecimentoRafael Alves/Divulgação

Publicado 02/06/2026 15:42

Colagem Digital, Funções Básicas do WhatsApp, Fotografia HDR, Social Media e Transforme Hobby em Renda são algumas das atividades em destaque nas Naves do Conhecimento em junho. Ao longo do mês, serão disponibilizadasa 6.650 vagas em cursos, oficinas e palestras.

A programação inclui ainda temas como Lógica de Programação e Algoritmo – Módulo I, Canva para o seu Empreendimento, Fotografia Comercial de Produto, Introdução à Contabilidade e A Inteligência Artificial na Música.

Também seguem na programação os cursos realizados em parceria com o Senac RJ nas Naves de Realengo, Padre Miguel, Madureira, Penha, Nova Brasília e Engenhão. Entre as opções estão Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade – IA para Vendas; Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade – IA para as Redes Sociais; e Office com IA.