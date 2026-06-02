Participantes terão três dias de aulas práticas por semana no Centro de Manutenção do MetrôRio - Divulgação / MetrôRio

Participantes terão três dias de aulas práticas por semana no Centro de Manutenção do MetrôRioDivulgação / MetrôRio

Publicado 02/06/2026 09:15

O MetrôRio está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2026, com vagas exclusivas para mulheres cis e trans, de 18 a 22 anos, que estejam em busca do primeiro emprego. A iniciativa oferece formação em Mecânica, com capacitação teórica e prática.

Ao todo, são 25 vagas disponíveis, e as selecionadas terão a oportunidade de realizar o curso de Mecânica de Manutenção Industrial no Senai, em Benfica, com duração de quase dois anos. A turma tem previsão de início no dia 13 de julho.



O programa será desenvolvido por meio de uma metodologia pedagógica com atividades concomitantes. As participantes terão três dias de aulas práticas por semana no Centro de Manutenção do MetrôRio, supervisionadas por técnicos e técnicas da área, e dois dias destinados às aulas teóricas no Senai. O curso tem como objetivo capacitar as alunas para atuar no apoio às atividades de manutenção de máquinas e equipamentos, contribuindo para assegurar seu pleno funcionamento.