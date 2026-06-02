Participantes terão três dias de aulas práticas por semana no Centro de Manutenção do MetrôRioDivulgação / MetrôRio
O programa será desenvolvido por meio de uma metodologia pedagógica com atividades concomitantes. As participantes terão três dias de aulas práticas por semana no Centro de Manutenção do MetrôRio, supervisionadas por técnicos e técnicas da área, e dois dias destinados às aulas teóricas no Senai. O curso tem como objetivo capacitar as alunas para atuar no apoio às atividades de manutenção de máquinas e equipamentos, contribuindo para assegurar seu pleno funcionamento.
O programa é reconhecido por muitas aprendizes como uma importante porta de entrada para jovens que desejam iniciar no mercado de trabalho.
Para participar, as interessadas devem ter entre 18 e 22 anos, Ensino Médio completo, disponibilidade para atuar no período da manhã (das 8h ao meio-dia), não estar participando de outro programa Jovem Aprendiz e não ter realizado o mesmo curso no Senai. Também é necessário apresentar RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado de conclusão do ensino médio. As inscrições devem ser feitas pelo link vagas.com.br/v2817483 até o dia 10 de junho.
O Programa Jovem Aprendiz foi lançado em julho de 2021, quando foram abertas as primeiras inscrições para estudantes de 18 a 22 anos. Desde então, já foram formadas oito turmas, com 127 jovens mulheres selecionadas.
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