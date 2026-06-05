Para se inscrever, interessados devem acessar o site e verificar os requisitos de cada vagaBruno Peres / Agência Brasil
Empresa oferece 69 vagas de emprego em diferentes regiões do Rio
Oportunidades incluem funções nas áreas de gastronomia, atendimento, vendas e administração, com cargos disponíveis na capital e em Niterói
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Pré-Vestibular Cecierj abre mais de 5 mil vagas para todo o Estado
Podem se inscrever estudantes do último ano do Ensino Médio ou aqueles que já tenham concluído os estudos
Naves do Conhecimento oferecem 6.650 vagas em atividades gratuitas de capacitação
Há cursos promovidos em parceria com o Senac RJ
MetrôRio abre inscrições para Jovem Aprendiz com vagas exclusivas para mulheres
Iniciativa oferece formação em Mecânica, com capacitação teórica e prática
Rio começa a semana com mais de 4,2 mil oportunidades de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Estado autoriza concurso para ingresso no quadro de oficiais da Polícia Militar
Candidatos devem ter graduação em Direito
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