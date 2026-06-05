Para se inscrever, interessados devem acessar o site e verificar os requisitos de cada vaga - Bruno Peres / Agência Brasil

Para se inscrever, interessados devem acessar o site e verificar os requisitos de cada vagaBruno Peres / Agência Brasil

Publicado 05/06/2026 13:47

A Acerta Consultoria, empresa especializada em gestão de pessoas, está com 69 vagas abertas no Rio de Janeiro. As oportunidades incluem cargos de estoquista, gerente, assistente de gerente, encantador e auxiliar de cozinha.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site e verificar os requisitos de cada vaga.

As vagas são para estoquista, gerente, assistente de gerente, encantador, auxiliar de cozinha, atendente, chapeiro, pizzaiolo, cozinheiro, profissional de RH, estágio em nutrição, auxiliar de serviços gerais, caixa, vendedora, auxiliar de manutenção, garçom, garçonete, chefe de fila, chef de sushi, barman, cumim e sushiman. Também há oportunidades para hostess bilíngue, barista, recepcionista, assistente financeiro e costureira.

A atuação é para as regiões do Recreio dos Bandeirantes, Jardim Botânico, Barra da Tijuca, Ipanema, Tijuca, Botafogo, Shopping Leblon, Laranjeiras, Vila Isabel, Centro, Shopping Rio Sul, Lapa, Leme, Niterói e Jacarepaguá.