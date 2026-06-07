Concurso para a Secretaria de Saúde terá 226 vagas - Rovena Rosa/Agência Brasil

Concurso para a Secretaria de Saúde terá 226 vagasRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 07/06/2026 19:20

O governo do Rio de Janeiro anunciou a abertura e autorização de novos concursos públicos para áreas estratégicas da administração estadual. São mais de 390 vagas, que contemplam a Secretaria de Saúde, a Polícia Militar, a Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ), o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (Iaserj) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

A Secretaria de Saúde concentra o maior número de vagas. A seleção oferece 226 oportunidades, distribuídas entre cargos de níveis Médio, Superior e Especialista, além de outras 61 para o laserj. As remunerações variam entre R$ 2,6 mil e R$ 11,3 mil, conforme a escolaridade e a função exercida.

Entre os cargos previstos estão: médico, enfermeiro, farmacêutico, assistente social, psicólogo e assistente administrativo de saúde. A previsão é que o edital seja publicado ainda este ano. A iniciativa faz parte do Plano Estadual de Saúde 2024-2027 e busca recompor o quadro de servidores após um longo período sem concursos para diversas carreiras da área.

Na área de Ambiente, o Inea — órgão responsável por ações de fiscalização, licenciamento e preservação ambiental em todo território fluminense — vai abrir 150 vagas destinadas a diferentes áreas do órgão ambiental. A expectativa é que o edital, contendo todas as regras, cargos, requisitos e etapas da seleção, seja publicado dentro de aproximadamente dois meses.

Segundo o cronograma divulgado, o concurso deverá ocorrer ainda no início do segundo semestre deste ano, ampliando o quadro de servidores.

Formação de oficiais e PGE

Na Segurança Pública, foi autorizada a realização de concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar. Serão oferecidas 100 vagas para ingresso na carreira de oficial da corporação. Os candidatos aprovados participarão do Curso de Formação de Oficiais, com duração de três anos, etapa obrigatória para ingresso no quadro de oficiais da PM. Entre os requisitos previstos está a formação superior em Direito, além da aprovação em exames físicos, médicos e psicológicos.