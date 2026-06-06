As equipes do Trabalha Rio fazem o cadastramento de currículos para quem busca empregoSMTE/Divulgação
A iniciativa da SMTE disponibiliza cadastramento de currículos, atualização de dados profissionais e encaminhamento para processos seletivos de acordo com o perfil de cada candidato. Na próxima semana, as equipes do programa estarão nos seguintes locais:
- segunda-feira, 8, das 10 às 14h: Manguinhos, na Biblioteca Parque — Avenida Dom Hélder Câmara, 1.184;
- terça-feira, 9, das 10h às 14h: Lins, na Escola de Samba Lins Imperial — Rua Lins de Vasconcelos, 638;
- terça-feira, 9, das 10h às 14h: Campo de Santana — Praça da República, s/n – Centro;
- quarta-feira, 10, das 10h às 14h: Marechal Hermes, no Big Pastel — Rua Coruripe, 792;
- quinta-feira, 11, das 10h às 14h: Campo Grande, na Igreja Batista Maanaim — Estrada do Mendanha, 4.240;
- sexta-feira, 12, das 10h às 14h): Vila Kennedy, na Cozinha Comunitária Carioca — Travessa Orizaba, 43.
Além das ações itinerantes, a SMTE mantém postos de atendimento em diferentes regiões da cidade para auxiliar trabalhadores na busca por vagas e qualificação profissional. A lista completa das oportunidades de emprego disponíveis e os endereços dos pontos fixos de atendimento podem ser consultados no portal da Secretaria.
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