As equipes do Trabalha Rio fazem o cadastramento de currículos para quem busca emprego - SMTE/Divulgação

As equipes do Trabalha Rio fazem o cadastramento de currículos para quem busca empregoSMTE/Divulgação

Publicado 06/06/2026 05:00

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho terá chance de receber orientação profissional e se candidatar a vagas de emprego sem precisar se deslocar para longe de casa. Entre entre segunda, 8, e sexta-feira, 12, o programa Trabalha Rio, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), vai levar seus serviços a diferentes regiões da cidade, aproximando trabalhadores e empresas por meio de atendimento gratuito realizado em pontos estratégicos.



A iniciativa da SMTE disponibiliza cadastramento de currículos, atualização de dados profissionais e encaminhamento para processos seletivos de acordo com o perfil de cada candidato. Na próxima semana, as equipes do programa estarão nos seguintes locais:



- segunda-feira, 8, das 10 às 14h: Manguinhos, na Biblioteca Parque — Avenida Dom Hélder Câmara, 1.184;



- terça-feira, 9, das 10h às 14h: Lins, na Escola de Samba Lins Imperial — Rua Lins de Vasconcelos, 638;



- terça-feira, 9, das 10h às 14h: Campo de Santana — Praça da República, s/n – Centro;



- quarta-feira, 10, das 10h às 14h: Marechal Hermes, no Big Pastel — Rua Coruripe, 792;



- quinta-feira, 11, das 10h às 14h: Campo Grande, na Igreja Batista Maanaim — Estrada do Mendanha, 4.240;



- sexta-feira, 12, das 10h às 14h): Vila Kennedy, na Cozinha Comunitária Carioca — Travessa Orizaba, 43.