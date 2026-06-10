Interessados devem se candidatar no site do processo seletivo do Werner CoiffeurDivulgação
Rede de salões de beleza abre 20 vagas de emprego
Oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação
Grupo Carrefour Brasil abre mais de 2 mil vagas para profissionais com 50 anos ou mais
Diversas funções não exigem experiência prévia
Rede de salões de beleza abre 20 vagas de emprego
Oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação
Enel oferece mais de 60 vagas para programa de estágio
Inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho
Parceria leva 3.800 oportunidades em cursos gratuitos ao Terminal Gentileza
Ação ocorre nesta terça e na quarta-feira, das 9h às 15h
Rio começa a semana com mais de 2,8 mil oportunidades de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Governo do Estado autoriza realização de novos concursos públicos
Serão oferecidas 390 vagas em diversos órgãos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.