Interessados devem se candidatar no site do processo seletivo do Werner CoiffeurDivulgação

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A rede de salões de beleza Werner Coiffeur está com 20 vagas abertas para contratação de profissionais em diferentes áreas. As oportunidades são destinadas a unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro. 
As vagas disponíveis incluem posições para manicure (7), nail designer (4), recepcionista (3), assistente (2), assistente de serviços gerais (2), profissional de corte (1) e podólogo (1).
Os interessados podem se inscrever pelo site de talentos da empresa e participar do processo seletivo.