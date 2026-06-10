Interessados devem se candidatar no site do processo seletivo do Werner Coiffeur - Divulgação

Interessados devem se candidatar no site do processo seletivo do Werner CoiffeurDivulgação

Publicado 10/06/2026 06:00

A rede de salões de beleza Werner Coiffeur está com 20 vagas abertas para contratação de profissionais em diferentes áreas. As oportunidades são destinadas a unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro.

As vagas disponíveis incluem posições para manicure (7), nail designer (4), recepcionista (3), assistente (2), assistente de serviços gerais (2), profissional de corte (1) e podólogo (1).